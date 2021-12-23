«Это новогоднее чудо»: Миллиардер Игорь Алтушкин перевел семье мальчика с одним ухом 36 тысяч долларов на операцию

Как рассказала Ольга, сейчас Владу 2 годика и ему очень тяжело ориентироваться в пространстве. Фото: предоставила Ольга Демцура.

Этой осенью семья Демцура из Владивостока обратилась за помощью в благотворительный фонд «Русской медной компании». Все дело в том, что их сын Влад родился без левой ушной раковины.

- Врачи несколько раз проводили КТ височной кости и увидели, что шанс восстановить слух все-таки есть. Такую операцию делают в США. Полная стоимость операции 99 000 долларов. Мы писали во все фонды. Отреагировали только фонды «РМК» и «Алеша», - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама мальчика Ольга Демцура.

К счастью, Ольга Демцура попала к американским специалистам, которые уверили ее, что шанс слышать почти идеально все же есть. Фото: прелоставила Ольга Демцура.

На прошлой неделе глава «РМК» Игорь Алтушкин сделал новогодний подарок семье мальчика и внес недостающую сумму на операцию - 36 тысяч долларов, в рублях это 2 миллиона 656 тысяч 440 рублей.

- Игорь Алтушкин сделал нам подарок и закрыл сбор. Нам выслали сообщение, что 29 августа 2022 года состоится операция. Мы очень счастливы. Врачи откроют слуховой проход и сделают сыну ушную раковину, - продолжает мама Влада.

Врачи изначально говорили, что операцию провести можно будет только в 7-8 лет. Фото: предоставила Ольга Демцура.

Как рассказала Ольга, сейчас Владу 2 годика и ему очень тяжело ориентироваться в пространстве. Если на улице шумно и много людей, мальчик не понимает, откуда идет звук. Врачи изначально говорили, что операцию провести можно будет только в 7-8 лет.

К счастью, Ольга Демцура попала к американским специалистам, которые уверили ее, что шанс слышать почти идеально все же есть. Если в ближайшее время сделать ушной канал и реконструировать ушную раковину, то внутреннее ухо будет развиваться как надо, и Владик будет слышать.

Если в ближайшее время сделать ушной канал и реконструировать ушную раковину, то внутреннее ухо будет развиваться как надо, и Владик будет слышать. Фото: предоставила Ольга Демцура.

Напомним, недавно миллиардер Игорь Алтушкин помог семье Серебряковых из Михайловска, где 11 человек жили 38 квадратных метрах в разрушающемся доме.

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