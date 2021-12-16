Уральский миллиардер Игорь Алтушкин подарил новые дома двум семьям

Обе семь обратились за помощью в Фонд святой Екатерины, председателем которого является Игорь Алтушкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский миллиардер, глава «Русской медной компании» и председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин подарил новые дома двум семьям, которые оказались в беде. Они обращались за помощью в фонд.

Серебряковым помогли выбрать дом и приобрести его. Фото: Фонд святой Екатерины

Миллиардер помог Сюзанне и Виталию Серебряковым из Михайловска. Раньше 11 человек жили на 38 квадратных метрах в разрушающемся доме. Здание крошилось от сырости и старости. Лицевая стена дома настолько прогнила, что ее выгнуло дугой. А оконные рамы трескались под тяжестью перекосившихся стен.

. Раньше 11 человек жили на 38 квадратных метрах в разрушающемся доме. Фото: Фонд святой Екатерины

Теперь вся семья может сидеть за одним столом. У детей есть свои комнаты и отдельные письменные столы. Сюзанна призналась, что не ждала ответа на свое письмо, которое отправила в фонд.

Сюзанна призналась, что не ждала ответа на свое письмо, которое отправила в фонд. Фото: Фонд святой Екатерины

- Нам помогли выбрать дом и приобрести его. Почти месяц мы жили как в гостях, а когда дети только зашли, то даже не поверили, что все это наше, - рассказала женщина.

Теперь у детей есть свои комнаты и отдельные письменные столы. Фото: Фонд святой Екатерины

Также Алтушкин помог семье из деревни Поварня Алене и Сергею Басараб. В январе 2021 года у них сгорел дом и скончался отец супруга. Пожарные приехали, когда тушить уже было нечего. Вскоре умер отец Алены, который не смог оправиться от приступа.

Также Алтушкин помог семье Басараб достроить дом, который они начали возводить на месте сгоревшего жилья. Фото: Фонд святой Екатерины

Так Алена, Сергей и трое их детей лишились дома и родственников. Летом семья расчистила пожарище и начала строительство нового дома. Однако делать это самостоятельно было трудно, и они обратились за помощью в фонд. Алена отметила, что ее удивила поддержка жителей деревни и незнакомых людей.

Алена отметила, что ее удивила поддержка жителей деревни и незнакомых людей. Фото: Фонд святой Екатерины

- Люди помогли колоссально. На эти деньги мы смогли залить фундамент, построить первый этаж и купить какие-то материалы. Но очень сильно устали морально и физически, строили сами. И уже с последней надеждой обратились с просьбой о помощи, - рассказала Алена.

Семья устала морально и физически, пока строили дом своими силами. Фото: Фонд святой Екатерины

Семья смогла достроить дом. Родители с детьми будут встречать Новый год уже в нем.

Новый год семья будет встречать в новом доме. Фото: Фонд святой Екатерины

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