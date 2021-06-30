Миллиардер Игорь Алтушкин помог семье девушки, убитой во время кровавой вечеринки на Уралмаше

2-летний Тимофей называет свою бабушку мамой. Фото: Фонд святой Екатерины

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин вмешался в судьбу мамы 18-летней Полины, которая погибла во время кровавой вечеринки на Уралмаше.

Напомним, трагедия случилась в начале ноября 2020 года. 34-летний Дмитрий Захаров устроил у себя дома вечеринку, куда позвал друзей и трех девушек, с которыми они познакомились в группе «Вписки Екатеринбурга». В какой-то момент он вышел из комнаты, а затем вернулся с охотничьим карабином и открыл стрельбу. В результате погибли 36-летний Олег, 32-летний Антон и 18-летняя Полина. После этого хозяин квартиры покончил с собой.

18-летняя Полина, погибшая во время кровавой вечеринки, к моменту гибели имела сына, которому было полтора года. Кроме того, у нее была 8-летняя сестренка. После гибели Полины все хлопоты по воспитанию двух малолетних детей легли на хрупкие плечи ее мамы Юлии Уткиной. Женщина одна вынуждена вести хозяйство в частном доме, который долгое время оставался недостроенным, а также водиться с двумя детьми.

Участок, где живет семья, выглядит так. Фото: Фонд святой Екатерины

В 2000 году Юлия получила земельный участок в Горном Щите и возвела там маленький домик, который был зарегистрирован как хозяйственная постройка. Там Юлия вместе с семьей ютилась до 2018-го года, а затем решила строить новый дом. За два года ей почти удалось залить фундамент, а на материнский капитал, полученный за рождение младшей дочери, женщина возвела стены и крышу.

Недавно Тимофею исполнилось два годика. Фото: Фонд святой Екатерины

Но стройка прекратилась после гибели Полины. Юлия была вынуждена оставить работу, чтобы быть с маленьким внуком, который уже называет ее мамой. Помочь доделать женщине ремонт решил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Семья Юлии Уткиной рассчитывает уже через месяц отпраздновать новоселье, уточнили в Фонде.

Юлия получила этот участок в 2020-м году. Фото: Фонд святой Екатерины

- Я и самостоятельно заливала фундамент, и нанимала работников. Вкладывала в дом все силы и заработанные средства. А когда случилась беда с Полиной, поняла, что одной мне не справиться. Надо и дочь поднимать, и внука в детский дом не отдам. Уже окончила школу приемных родителей, оформляю документы на Тимофея. Ждем окончания работ, чтобы переехать в новый дом. Это будет просто счастье, - цитирует Фонд святой Екатерины слова Юлии Уткиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малыш смотрит в стену, как будто видит Полину»: мама убитой во время кровавой вечеринки девушки планирует усыновить ее ребенка. Во время бойни хозяин квартиры расстрелял четверых человек и покончил с собой (подробнее)

«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью. В бойне погибли четыре человека, одна девушка в больнице (подробнее)