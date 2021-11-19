Уральский миллиардер Игорь Алтушкин перевез многодетную семью из трущоб в просторную квартиру

В Екатеринбурге миллиардер Игорь Алтушкин сделал шикарный подарок семье, в которой подрастают семь детей. Фото: Фонд Святой Екатерины.

В Екатеринбурге миллиардер Игорь Алтушкин сделал шикарный подарок семье, в которой подрастают семь детей.

Меценат приобрел благоустроенную квартиру для Натальи и Алексея Кистол, их детям и престарелым родителям. Все они много лет ютились на 38 квадратных метрах в бараке 1948 года постройки на улице Энергостроителей в Екатеринбурге.

Глава семьи трудится в Храме на Крови, многодетная мать после очередного декрета также сразу же вышла на работу, чтобы прокормить малышей. Фото: Фонд Святой Екатерины..

Условия жизни здесь были ужасными – обивка стен и потолка давно стала осыпаться. А из щелей окон дул сквозняк. При этом коммунальные платежи доходили до 13 тысяч рублей, а отопления не хватало для прогревания даже одной комнаты.

- В легкие морозы дети были вынуждены ходить дома в валенках, чтобы не замерзнуть, а теперь в квартире есть теплый пол, - сообщают в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

Они много лет ютились на 38 квадратных метрах в бараке 1948 года постройки на улице Энергостроителей в Екатеринбурге. Фото: Фонд Святой Екатерины.

Глава семьи трудится в Храме на Крови, многодетная мать после очередного декрета также сразу же вышла на работу, чтобы прокормить малышей. Она трудится учителем Свято-Симеоновской гимназии.

Средств для покупки нового жилья у многодетной семьи не было. На помощь пришел Игорь Алтушкин.

- Это долгожданное счастье для нас. Мне даже не хватает слов благодарности, и я до сих пор не верю, что стою сейчас здесь. Спасибо Фонду Святой Екатерины. У нас не было возможности взять ипотеку, все наши силы положены, чтобы воспитать достойных людей, - рассказывает Наталья.

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