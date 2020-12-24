Самый настоящий подарок получит семья Абдулаевых из Большого Истока прямо к Новому году. Чета, где восемь приемных детей, в октябре осталась без жилья из-за пожара. И вот недавно стало известно, что уральский олигарх Игорь Алтушкин купит им квартиру, и они смогут туда заехать уже в конце декабря.Напомним, Самижон и Мухайе из Таджикиста, за тринадцать лет они усыновили восемь детей разной национальности. В России они живут больше десяти лет, здесь они построили дом в Большом Истоке, работали, ребятишки ходили в садик, кто-то в школу. Глава семейства служил переводчиков восточных языков в силовых структурах. Но в октябре этого года у них случилась беда - сгорел дом. С тех пор они вдесятером ютятся на съемной квартире площадью в 30 «квадратов».В начале декабря Абдулаевы обратились к бизнесмену Игорю Алтушкину, владельцу РМК. Недавно из Фонда святой Екатерины, председателем которого является олигарх, откликнулись. У погорельцев было четыре миллиона из материнского капитала и семья хотела потратить эти деньги на покупку квартиры, но на подходящий вариант для десяти человек не хватало еще столько же. Сначала в фонде решили покрыть эту недостающую сумму, но позже и вовсе решили полностью взять на себя расходы на приобретение квартиры.- Сегодня глава семейства Самижон Абдуллаев встретился с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым — встреча прошла в Арамиле, где есть подходящая квартира для десяти человек и необходимая инфраструктура для развития детей. До Нового года будет подписан договор купли-продажи, а семья сможет с уверенностью смотреть в будущее, - отметили в Фонде святой Екатерины. - Сразу после пожара дети получили помощь от государства, как погорельцы, но этого было недостаточно для решения проблемы с жильем. Именно поэтому семья обратилась к председателю совета директоров Фонда святой Екатерины Игорю Алексеевичу Алтушкину еще месяц назад — они отправили письмо с просьбой помочь. Около двух недель понадобилось на то, чтобы подобрать удобное жилье: от строительства нового дома Самижон отказался. У семьи есть материнский капитал, который изначально планировался как дополнительный взнос за новую квартиру, но, по решению учредителей Фонда святой Екатерины, он останется на образование детей.Сами Абдулаевы уже готовятся к переезду. Их самая младшая дочь, шестилетняя Камила, написала письмо Деду Морозу еще месяц назад, где попросила вместо игрушек новый дом для всей семьи. И вот мечта маленькой девочки почти сбылась. На днях погорельца вручат ключи от новой четырехкомнатной квартиры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Урале семья взяла восемь приемных детей разных национальностей. Абдулаевы мечтают завести пятнадцать детей, по числу союзных республик в СССР. (Подробнее)