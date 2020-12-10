На Урале семья взяла восемь приемных детей разных национальстей

В семье Абдулаевых восемь приемных детей. Все они разных национальностей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья Абдулаевых из Большого Истока в Свердловской области – многодетная. Самижон и Мухайе из Таджикистана, но в Россию переехали тринадцать лет назад. Строили дом и воспитывали детей, их у четы аж восемь. Все приемные и разной национальности. Но три месяца назад случилась беда – пожар уничтожил их жилье и автомобиль. Успели только сами спастись. Сейчас они вынуждены ютиться в небольшой съемной квартире и мечтать, что скоро все будет хорошо.

«ХОТИМ 15 ДЕТЕЙ, КАК КОЛИЧЕСТВО РЕСПУБЛИК В СССР»

- Папа пришел, – встречают главу семейства дети, который только что вернулся с работы.

Девочка и три мальчика бегут к мужчине, раскинув руки. Мужчина, не снимая верхнюю одежду, обнимает ребятишек, а только потом раздевается.

Шесть мальчиков и две девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гости к семье Абдулаевых мы приехали вечером. В это время все уже в сборе: дети вернулись со школы, а отец со службы, где работает переводчиком восточных языков в силовых структурах. Из небольшой прихожей мы попадаем в столовую. В глаза бросается два больших флага на всю стену: один российский, другой – узбекский. Вокруг суетятся детишки, а рядом у плиты стоит мама Мухайе. Хозяин квартиры говорит, что тут они чтут традиции каждого и гордятся своей национальностью.

- Я сам таджик, жена тоже. Старший сын Мусаввир тоже узбек. Марат – татарин, Мадонна украинка, Ульмас - казах, Арсений – башкир, Мансур – киргиз, Музафар – таджик, Камила – узбечка, - перечисляет по старшинству всех своих детей Самижон.

Самижон и Мухайе в браке больше двадцати лет. Познакомились молодые в Таджикистане. Мужчина тогда учился в военном училище, а супруга проходила практику в военном госпитале. Влюбились и стали жить вместе. Глава семейства отмечает, что оба они были здоровы, но детей все не было. И тут супруги посовещались, решив взять ребенка из детского дома.

- Так получилось, что я в детстве со своими братьями и сестрами попал в детский дом. Тогда я пообещал себе, что обязательно возьму когда-нибудь сам ребенка из детского дома, - объясняет Самижон. – Всегда хотел большую семью. Мы мечтали завести пятнадцать детей, по числу республик в СССР.

Самый старший сын Мусаввир - инвалид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым в семье у Абдулаевых появился Мусаввир, тогда они жили в Таджикистане. Еще в роддоме от него отказалась мама и Самижон с Мухайе стали для него новыми родителями. На первый взгляд мальчик был здоровым, но потом мама и папа начали замечать, что малыш малоподвижный. В три месяца ребенку поставили диагноз ДЦП.

- Когда мы переехали в Екатеринбург, начали ходить по врачам, и вот один из них посоветовал нам завести еще одного ребенка. Мол, если в семье будет еще один младенец, он будет расти, а Мусавир начнет повторять за ним и тоже развиваться. Мы прошли школу приемных родителей уже в России и взяли двухмесячного Арсения. Процесс реабилитации пошел быстрее, - признается глава семейства.

После Самижон Абдулаев и его супруга Мухайе Хотджибабаева взяли 3-х-недельного Мансура. Затем Марата. А после решили, что в семье не хватает девочки.

- Когда мы приехали за Мадонной, увидели в игровом зале Ульмаса, который плакал. Воспитатель рассказала нам, что дети как брат с сестрой, очень сдружились: вместе играют, едят за одним столом. Мы не стали разлучать их и забрали обоих, - рассказала Мухайе Хотджибабаева.

Затем взяли Музафара. Мальчик сейчас гостит у родственников в Таджикистане, забрать его домой не получается из-за пандемии. Самой последней маму и папу обрела Камила.

Мухайе домохозяйка, но по образованию медик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В ТАКИХ УСЛОВИЯ ДЕТЯМ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, ИХ МОЖЕТ ОТОБРАТЬ ОПЕКА!»

Чтобы всем членам семьи было комфортно, Самижон построил для них большой дом. У каждого была своя комната, спортзал и имели даже огород. Дети помогали по хозяйству. Три месяца назад, ночью 11 октября, у соседей загорелась баня, огонь быстро перекинулся на дом Абдулаевых. Мужчина едва успел вывести всех на улицу.

- Дети в чем спали, в том и выбежали. Я сказал супруге, чтобы та собрала документы, но она их выронила в суете. Мне потом пришлось за ними возвращаться, взял, что успел. Я отправил жену и детей к соседям, а сам вспомнил, что в гараже два автомобиля стоят: одна вот «Нексия», на которой сейчас ездим, а вторая – «Кио Рио», купленная год назад в кредит. Одну успел выкатить, а вторую уже нет. Когда пришел в гараж, на капот уже упала балка, а колеса начали взрываться. Может и к лучшему, что бросил и не стал выгонять ее. Мог бы и сам погибнуть,- вспоминает Абдулаев.

Вместе с домом и машиной сгорели все вещи, а также документы, включая бумаги на опеку на шестерых детей и справки об усыновлении на двоих ребят. Оказавшись без крыши над головой, семью приютил сослуживец Самижона. Тут же глава семейства начал искать квартиру для арены. Но это оказалось не так-то просто.

Пожар случился ночью. Фото: предоставлено героем публикации.

Администрация поселка Большой Исток выделили погорельцам материальную помощь по пять тысяч на четверых, в общем двадцать тысяч рублей. Предлагали и с жильем помочь. Давали комнату в общежитии, где площадь нужно делить еще с одной семьей, где есть четыре ребенка. Еще был вариант заехать в квартиру, в помещении бывшей ветеринарной клиники, но и тут условия проживания не соответствовали.

- В последнем варианте были ужасные условия. Само здание требовало капитального ремонта, да и внутри тоже. Там еще деревянные оконные рамы установлены. Зимой холодно. Детям нельзя там жить. Опека приедет, посмотрит и заберет у нас малышей, - с дрожью в голосе говорит хозяин дома. – Мы начали искать квартиру, но как только слышат, что нас десять человек, сразу отказывают.

Сейчас семья вынуждена ютиться в съемной квартире в 30 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Время уже поджимало, жить у знакомых было неудобно, и чета согласилась на первый вариант, где им не отказали. Они переехали в небольшую квартиру площадью в тридцать квадратов. У них отдельный вход с торца дома, раньше тут было хозяйственное помещение, переделанное под жилище. Сейчас у них есть небольшая кухня, санузел и две комнаты. В одной из них живут супруги и старший сын-инвалид, а в другой все остальные ребята. За эту квартиру Абдулаевы отдают 20 тысяч рублей вместе с коммунальными услугами.

От дома осталось пепелище. Фото: предоставлено героем публикации.

С мебелью и одеждой помогли неравнодушные люди. Недавно многодетная семья узнали о проекте благотворительного фонда «Дорогами добра». Каждый год они организую «Елку желаний». Это, когда дети из многодетных или малоимущих семей пишут открытки с новогодними пожеланиями, а потом их исполняет любой человек, который хочет также поучаствовать.

- Я пришел к ребятам и говорю, чтобы те написали, чего они хотят получить на Новый год. Кто-то заказал у Деда Мороза игрушку, кто-то книжку. А вот самая младшая Камила даже писать сама не умеет. Подошла ко мне и говорит «папа, я хочу попросить у Дедушки Мороза большой дом для нас». Ей никто об этом даже не говорил. Моя жена в тот момент даже расплакалась.

Младшая дочь, пятилетняя Камила, попросила Деда Мороза подарить им дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькая Камила верит, что в этом году ее желание обязательно исполнится. Ее мама и папа тоже мечтают взять из детского дома еще несколько детей, но только, когда решат квартирный вопрос.