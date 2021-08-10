Алексей Орлов отдельно отметил вклад миллиардера в борьбу с коронавирусом в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Русской медной компании миллиардер Игорь Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга. Информацией об этом на своей странице в Instagram поделился мэр Алексей Орлов.

- Только что депутаты городской думы проголосовали за это решение, - написал глава города. - Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Игорь Алексеевич уже давно достоин быть почетным гражданином нашего города. За выдающиеся достижения, за тысячи добрых дел. Многие из них неизвестны широкой публике. Но за каждым стоят спасенные человеческие жизни и судьбы.

Статус почетного гражданина Игорю Алтушкину присвоили за «особые заслуги и выдающиеся достижения в экономической, социальной, культурной и иных сферах жизни общества, которые получили широкое общественное признание не только в Екатеринбурге, но и за его пределами».

Алексей Орлов отдельно отметил вклад миллиардера в борьбу с коронавирусом в регионе, а именно закупленные десятки миллионов масок, сотни тысяч экспресс-тестов, сотни аппаратов искусственной вентиляции легких и десятки машин скорой помощи.

Также мэр напомнил о здании штаб - квартиры РМК, построенной по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера, назвав его новой городской достопримечательностью и новый проект сквера на улице Большакова, который будет построен благодаря финансированию учредителей Фонда святой Екатерины - Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского.