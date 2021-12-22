Летчик-герой Дамир Юсупов исполнил мечту отца-одиночки, который воспитывает восемь детей разных национальностей

У Абдулаевых была мечта – увидеть и познакомиться с Героем России вживую, которую летчик осуществил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» уже рассказывала о многодетной семье Абдулаевых. Мы ездили к ним в гости еще в декабре прошлого года. Самижон и Мухайе переехали в Россию из Таджикистана еще 13 лет назад. Здесь они построили дом и воспитывают детей. Их у них восемь! Все приемные и разной национальности.

- Так получилось, что я в детстве со своими братьями и сестрами попал в детский дом. Тогда я пообещал себе, что обязательно возьму когда-нибудь сам ребенка из детского дома, - объяснял тогда «КП» Самижон. – Всегда хотел большую семью. Мы мечтали завести пятнадцать детей, по числу республик в СССР.

Этот год был для многодетной семьи тяжелым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако текущий год стал для семьи тяжелым. От коронавируса умерла Мухайе. И сейчас Самижон один воспитывает деток. Еще при жизни, женщина рассказывала детям о подвиге Дамира Юсупова - летчике, который в августе 2019 года посадил на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский пассажирский самолет. На борту в тот момент находилось 226 человека и 7 членов экипажа. Посадка была аварийная - в двигатели воздушного судна при взлете попали птицы – но все закончилось благополучно. Поэтому, у Абдулаевых была мечта – увидеть и познакомиться с Героем России вживую, которую летчик осуществил.

Свое желание ребятишки загадали в рамках «Елки желаний» от благотворительного фонда «Дорогами добра». И Дамир Юсупов решил его исполнить. Он приехал к семье в компании Деда Мороза, в которого переоделся генеральный консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хаматов, а также с ними была Снегурочка.

- Дамир Юсупов подарил нам море положительных эмоции. Во-первых, я не поверил, когда мне сказали, что он приедет. Ведь перед Новым годом у всех жесткий график. Мы думали, что Дамир будет на рейсе. Но герой, он и есть герой, - поделился Самижон с «КП»-Екаеринбург. – Еще он подарил нам модель самолета. После поздравлений, Дамир Юсупов рассказал за обедом, что у него очень жесткий график. Его приглашают выступить перед детьми в школах и детских домах. Он говорил, что не всегда, получается, попасть на встречу.

Перед встречей с героем России мальчики надели форму ВДВ-шников и приготовили для него трогательное стихотворение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам отца восьмерых детей, он пока справляется с воспитанием ребят и ему в этом помогают высшие силы. Перед встречей с героем России мальчики надели форму ВДВ-шников и приготовили для него трогательное стихотворение.

Вонзились в двигатели чайки, Хлопки и дым, и негде сесть. Но командир с пилотом в спайке, Решили мигом – выход есть!

И двигатели отключили, Шасси не выпустил пилот, Чтоб в крыльях баки не пробили, Когда удар произойдёт

Детям он напомнил о том, как важно получать хорошие оценки и знания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, свое внимание Дамир Юсупов уделил и школьникам, которые специально приехали на встречу и собрались во дворе, чтобы увидеть его вживую. Ребятам Герой России рассказал, что нужно делать, чтобы поступить в летное училище. Детям он напомнил о том, как важно получать хорошие оценки и знания.

- Спорт - это ваша закалка, занимайтесь, приучайте себя к дисциплине. Вот тогда вы сможете стать летчиками, – рассказал детям Дамир Юсупов. - Я ходил немножко на баскетбол, занимался боксом. Еще любил играть в футбол. В свободное время я хожу в спортзал занимаюсь. Но поскольку живу в своем доме, сейчас много дел. Да и зима такая снежная. Вечером играю в экскаватор. Беру скребок и иду чистить снег.

Ребятам Герой России рассказал, что нужно делать, чтобы поступить в летное училище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Елку желаний» уже в двадцать первый раз проводит Фонд «Дорогами добра». Суть этого мероприятия в том, что родители детей из кризисных семей передают в магазины желания своих ребят. А любой человек может их исполнить.

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