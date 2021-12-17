Если вы еще не определились, где встретить Новый год 2022, мы публикуем информацию о том, где пройдут новогодние вечеринки 2021-2022 в Екатеринбурге. Лучше забронировать места заранее, чтобы на новогодние праздники не остаться дома.

Ресторан «Максимилианс»

В новогоднюю ночь 2021-2022 компанией можно сходить в ресторан «Максимилианс». Здесь 31 декабря 2021 года пройдет вечеринка в тематике новогоднего бала, где вы ощутите себя звездой под вспышками фотокамер.

Новогодняя вечеринка 2021-2022 в Екатеринбурге начнется в 21:00. При входе в ресторан нужно показать QR-код. Стоимость на одного человека 6000 рублей. Забронировать стол на компанию друзей или коллег можно по телефону +7 (965) 509-56-63.

Ресторан «Уральские пельмени»

Программа на Новый год состоится и в ресторане «Уральские пельмени». На 31 декабря 2021 года в 21:00 здесь ожидаются танцы до утра, на новогоднюю ночь выступит музыкальная группа из Новосибирска «Рви меха-оркестр».

При входе нужно показать QR-код. Стоимость билета для взрослого – от 7000 рублей, для ребенка – 4000 рублей, для детей включен подарок от Деда Мороза. Бронирование билета по телефону + 7 (351) 265-95-91.

Кстати, в ресторане действует акция: покупая девяти билетов для одной компании, десятый билет достается в подарок.

Паб «Рози Джейн»

Компанией в новогоднюю ночь можно сходить в паб «Рози Джейн». Тема новогодней вечеринки 2021 – 2022 – Джуманджи. В новогоднюю ночь здесь будет много конкурсов от ведущего с призами и танцы. Событие начнется в 22:00.

Стоимость билета на гостя – бронирование столика 6000 рублей, бронирование барной стойке 5500 рублей. В билет входит: 3000 рублей оплата программы, оставшаяся сумма – депозит. Забронировать стол можно по телефону: +7 (343) 317-18-53.

Ресторан «Крабы, гады и вино»

Новогодняя вечеринка 2021-2022 в Екатеринбурге в ресторане «Крабы, гады и вино» состоится заранее. Это место подойдет для встречи с коллегами или празднования с родственниками. Здесь можно послушать джазовый концерт и поесть морепродукты. Празднование Нового года здесь пройдет 22, 23, 27, 28 и 29 декабря 2021 года.

При входе нужен QR-код. Предоплаты здесь нет, вы можете прийти в ресторан и заказать блюда и морепродукты в меню на месте. Забронировать столик можно по телефону +7 (343) 271-03-40.

Паб Ben Hall

Новогодняя вечеринка 2021-2022 в пабе Ben Hall состоится 24,25, 28 и 31 декабря 2021 года. В новогоднюю и предновогоднюю ночь здесь будет играть живая музыка от кавер-групп Екатеринбурга. Также будет показано шоу мыльных пузырей, выступление роботов, представление акробатов и гимнастов и даже фигуристов.

В предновогодние дни 24, 25 и 28 декабря 2021 года стоимость билета будет стоить 3500 рублей. В Новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года стоимость билета за столик составит 6000 рублей с человека, место за барной стойкой – 4000 рублей. Забронировать место можно по телефону: +7 (343) 213-65-84