На новогодние праздники можно посетить выставки в духе перформанса или посмотреть фотографии из прошлого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники 2021-2022 в Екатеринбурге – отличный повод посетить выставки уральских и зарубежных художников и фотографов. Можно посетить выставки в духе перформанса или же переместиться в капсулу времени и посмотреть фотографии и картины прошлого. Рассказываем, какие новогодние выставки 2021-2022 пройдут в Екатеринбурге.

«Тело. Отпечаток»

Дата: с 17 декабря 2021 до 16 января 2022 года

Время: с 12:00 до 20:00

Цена билета: детям до 18 лет – бесплатно, студентам и пенсионерам – 50 рублей, полный – 150 рублей

Адрес: Уральский ГЦСИ, ул. Добролюбова, 19А

Здесь на 1 этаже пройдет выставка в духе перформанса от танцора Александра Фролова. На новогодней выставке 2021-2022 года в Екатеринбурге зрителям покажут видео о человеческом теле, мимолетности движений, детских воспоминаниях и ощущениях автора в разные периоды жизни. Видео будет сопровождаться разговором автора с самим собой. Также в музее можно посмотреть на композиции из крафтовой бумаги.

«Случайная последовательность»

Дата: с 25 декабря 2021 до 30 января 2022 года

Время: с 12:00 до 20:00

Цена билета: детям до 18 лет – бесплатно, студентам и пенсионерам – 50 рублей, полный – 150 рублей

Адрес: Уральский ГЦСИ, ул. Добролюбова, 19А

Новогоднюю выставку-анимацию откроют 25 декабря 2021 в 19:00 на втором этаже музея. Вы можете увидеть рисованные, объемные, графические и 3D анимации десяти художников из числа выпускников УрГАХУ (Уральского государственного архитектурно-художественного университета). На выставке покажут фильмы и пройдут встречи с авторами.

«Бумага. Осознанная бесконечность»

Дата: с 11 ноября 2021 до 23 января 2022 года

Время: с 10:00 до 21:00

Цена билета: бесплатно

Адрес: «Ельцин Центр», ул. Бориса Ельцина, 3

Новогодняя выставка 2021-2022 в Екатеринбурге «Бумага. Осознанная бесконечность» представлена художником Рафаэлем Геворкяном. Его картины отражают мифологические и религиозные образы, истории и символы. Здесь есть картины «Сотворение мира», «Поцелуй Иуды» и другие. Кстати, работы написаны карандашом с проработкой мелких деталей.

В Ельцин Центре пройдет выставка «Бумага. Осознанная бесконечность» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я Обломов»

Дата: с 26 августа 2021 года до 30 января 2022 года

Время: с 12:00 до 20:00

Цена билета: взрослым – 200 рублей, студентам и пенсионерам – 100 рублей, школьникам – 50 рублей

Адрес: «Дом Метенкова», ул. Карла Либкнехта, 36

Это проект японского фотографа Икуру Куваджима, который вдохновился произведением Ивана Александровича Гончарова «Обломов», а также поездками по городам России. На фотографиях автор запечатлел «обломовщину» и примерил на себя роль главного героя. Посмотреть на интерпретацию японским фотографом классического произведения можно уже сейчас и до 30 января 2022 года.

«Зримая память»

Дата: с 15 мая 2021 года до 31 января 2022 года

Время: с 12:00 до 20:00

Цена билета: взрослым – 200 рублей, студентам и пенсионерам – 100 рублей, школьникам – 50 рублей

Адрес: «Дом Метенкова», ул. Карла Либкнехта, 36

Здесь можно увидеть работы, сделанные фотокорреспондентом Валерием Фаминским. На фотографиях изображены люди в последний месяц Великой Отечественной войны в госпиталях и в военных частях. Также здесь можно посмотреть на фотографии из семейных архивов в этот период.

Выставка международного фестиваля меццо-тинто

Дата: с 4 декабря 2021 года по 30 января 2022 года

Время: с 11:00 до 20:00

Цена билета: взрослым – 300 рублей, школьникам и пенсионерам – 100 рублей

Адрес: Центр «Эрмитаж-Урал», ул. Вайнера, 11

В центре проходит международный фестиваль меццо-тинто. Это редкая техника гравюры, где художники рисуют на черном фоне образы людей, животных, интерьер и многое другое. Здесь вы увидите более 250 картин авторов из Японии, Аргентины, Польши и других стран. Посмотреть инсталляции с фестиваля можно также по адресу улица Воеводина, 5.