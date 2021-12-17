Новый сорт яблок, выведенный на Урале, назовут в честь Юрия Никулина

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого артиста. Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

У яблока на ветке розовая кожура. Вес приличный – 145 граммов, хотя выращено оно в Свердловской области, не самом удачном климате для фруктов. Если откусить – сочное. По вкусу скорее сладкое, чем кислое. Есть аромат, а мякоть мелко-зернистая. Это новый сорт, который сейчас разрабатывают в Свердловской области. Пока что у него есть только порядковый номер 2917. Но в ближайшее время его назовут «Никулинкой» - в честь Юрия Никулина. В субботу исполняется 100 лет со дня его рождения. С предложением увековечить имя знаменитого артиста к селекционерам обратился экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. В советские годы он сам выступал на манеже и близко общался с Юрием Никулиным.

Селекционеры говорят, что на вкус яблоко больше сладкое, чем кислое. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

- Недавно ко мне обратилась артистка цирка Александра Лебединская. Вспомнив репризу Никулина и Шуйдина «Такой сорт яблок», она предложила присвоить новому сорту яблок имя Юрия Владимировича Никулина, - объясняет Анатолий Марчевский. – Прекрасная идея. Подходящее название у меня тоже было. Десять лет назад мы проводили Всемирный Фестиваль клоунов, посвященный памяти Никулина, тогда я придумал слово «Никулинка» для обозначения единицы измерения добра.

Идею назвать новый яблочный сорт в честь Юрия Никулина одобрил и сын знаменитого артиста – Максим Никулин. Сам сорт селекционеры начали разрабатывать еще в 2009 году, не зная, что однажды дадут ему почетное имя.

- Все современные сорта разрабатываются, чтобы получать плоды рыночного типа, чтобы они были пригодны для индустриальных технологий возделывания и были востребованы местным населением. А самое главное – чтобы их себестоимость была ниже тех, которые находятся у нас на прилавках, - объясняет Сергей Макаренко, заместитель директора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. – Делали на основе двух сортов «Алтайской пурпуровой» и «Гала». Теперь сорт должен пройти испытания, прежде чем он будет зарегистрирован в Российской Федерации и получит дальнейшую дорогу для своего распространения.

Назвать новый сорт ябок «Никулинкой» уральским селекционерам предложил Анатолий Марчевский (справа). Слева на снимке Сергей Макаренко. Фото: предоставлено Анатолием Марчевским

Сорт этот разрабатывается под стать урало-сибирскому региону. Созревать яблоки будут к осени. Их можно есть с конца сентября и до марта.

- Когда селекционер работает в саду и создает новые гибриды, им присваивается просто номер, - добавляет Татьяна Слепнева, руководитель структурного подразделения Свердловской селекционной станции садоводств. - Но когда гибрид выделяется по своим хозяйственно ценным признакам, селекционер наблюдает за ним на протяжении нескольких лет, и он начинает определять характер этого нового сорта, и параллельно придумывает название.

Сейчас селекционеры подают документы в государственную комиссию сортоиспытания сельскохозяйственных культур. По итогам в России зарегистрируют новый сорт яблок с именем «Никулинка». Примерно осенью следующего года посадочные материалы уже могут появиться на рынке, чтобы «Никулинку» можно было выращивать на дачных участках.

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