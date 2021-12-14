Подписчики сразу же принялись поздравлять папу актера. Фото: instagram Сергея Исаева

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев трогательно поздравил папу с Днем рождения. Шоумен опубликовал редкие семейные фото с родителями Владимиром Даниловичем и Татьяной Федоровной в своем аккаунте в instagram.

Фото: instagram Сергея Исаева

- С днем рождения папа! Спасибо за походы на лыжах, за баню, за рыбалку, за автомат из ДСП на зарницу, спасибо за все! Здоровья и всего самого хорошего! Люблю, крепко обнимаю!, - подписал пост актер.

Напоминаем, что ранее Сергей Исаев поделился редкими фото со своей мамой, Татьяной Федоровной, поздравив ее с 72-летием.

Фото: instagram Сергея Исаева

Стоит отметить, что в сентябре бывший кавээнщик перевозил маму к себе в загородный дом. Это была вынужденная мера, в квартире родителей долго не было отопления.

- Мы переехали в эту квартиру, когда я был маленький, - рассказывает Исаев. - Это была первая многоэтажка на Химмаше. Когда у нас не было отопления, мы с братом спали под двумя одеялами. Но было все равно холодно. Решил перевезти маму к себе, - рассказывал тогда актер.

Родители Сергея Исаева Владимир Данилович и Татьяна Федоровна

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