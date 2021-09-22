Актер попросил коммунальщиков решить вопрос как можно скорее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Свердловская область осталась без бабьего лета. Отопительный сезон начался, но во многих районах пока лишь на бумаге. Вот и семья актера шоу «Уральские пельмени» Сергея Исаева пока вынуждена жить с холодными батареями. Заботливый сын принял решение перевезти пожилую маму к себе в загородный дом. О претензиях к коммунальщикам он сообщил в своем блоге в Instagram.

- Мы переехали в эту квартиру, когда я был маленький, - рассказывает Исаев. - Это была первая многоэтажка на Химмаше. Когда у нас не было отопления, мы с братом спали под двумя одеялами. Но было все равно холодно. Решил перевезти маму к себе. Папа пока на даче, занимается там делами. Большая просьба дать тепло на Профсоюзной и вообще на Химмаше! Управляющая компания «Нижнеисетская». Вчера звонили в управляющую компанию, сказали, что у нас авария на тепловых сетях. Позвонили в тепловые сети, сказали, что никакой аварии у них нет, просто управляющая компания не подключает дома, ссылаясь на то, что жители не жалуются.

Прокуратура Свердловской области уже запустила горячую линию по вопросам несвоевременной подачи отопления по номеру 8 (343) 376-82-61. В диспетчерской УК «Нижнеисетская» заявили, что отопление появится к 24 сентября.

Напомним, что на прошлой неделе Сергей Исаев опубликовал архивные фотографии студенческих времен, сделанные в 1989 году.