Многие подписчики считают, что актер почти не изменился.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram фотографии со времен, когда состоял в студенческом строительном отряде «Горизонт». По словам бывшего квнщика, эти фотографии часто используются во время концертов.
Посмотрите, как выглядел актер в 1989 году.
Сергей Исаев крайний слева. Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Фото: Instagram / isaevsergey
Напомним, что недавно актрисы шоу Ксения Корнева и Илана Юрьева удивили поклонников своими заявлениями в соцсетях.