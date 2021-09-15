Многие подписчики считают, что актер почти не изменился. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram фотографии со времен, когда состоял в студенческом строительном отряде «Горизонт». По словам бывшего квнщика, эти фотографии часто используются во время концертов.

Посмотрите, как выглядел актер в 1989 году.

Сергей Исаев крайний слева. Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Напомним, что недавно актрисы шоу Ксения Корнева и Илана Юрьева удивили поклонников своими заявлениями в соцсетях.