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Звезды15 сентября 2021 16:57

Прошло 32 года: звезда «Уральских пельменей» показал редкие архивные снимки

Сергей Исаев опубликовал фотографии со времен, когда состоял в студенческом строительном отряде
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Многие подписчики считают, что актер почти не изменился.

Многие подписчики считают, что актер почти не изменился.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram фотографии со времен, когда состоял в студенческом строительном отряде «Горизонт». По словам бывшего квнщика, эти фотографии часто используются во время концертов.

Посмотрите, как выглядел актер в 1989 году.

Сергей Исаев крайний слева. Фото: Instagram / isaevsergey

Сергей Исаев крайний слева. Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Фото: Instagram / isaevsergey

Напомним, что недавно актрисы шоу Ксения Корнева и Илана Юрьева удивили поклонников своими заявлениями в соцсетях.

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