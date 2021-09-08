Рассказываем, что произошло. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Участники шоу «Уральские пельмени» съезжаются в Екатеринбург, чтобы представить зрителям свою новую программу «Триумфальная сварка». Актрисы Ксения Корнева и Илана Юрьева прилетели на Урал из столицы и тут же столкнулись с неприятными сюрпризами.

Ксения Корнева ехала в гостиницу с таксистом, который почти узнал ее. Но вместо вопроса о том, не является ли его пассажирка той самой актрисой, выдал диалог с оскорблениями. Об этом Корнева рассказала в своем Instagram.

- Вам никогда не говорили, что вы похожи на актрису «Уральских пельменей»?

- Бывает, - ответила Ксения.

- Прям похожа, но она прям толстая, вы как она, но тонкая, - объяснил незадачливый таксист.

А Илана Юрьева, которая еще недавно была в центре внимания после примерки платья за 260 тысяч рублей, оказалась разочарована отелем. Мрачный вид из окна расстроил любительницу красивой жизни.

- Когда введешься на бренд. А тут старенький и уставший отель, - написала Илана в своем блоге.

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