Подписчики пришли в восторг от подборки семейных фотографий.

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев очень трогательно поздравил свою любимую маму с Днем рождения. Татьяна Федоровна Исаева празднует 72-летие, по этому случаю сын посвятил ей пост в Instagram. А также показал в сторис снимок из семейного архива.

- С Днем рождения моя любимая мамочка !Я никогда не помнил сколько тебе лет, потому что ты для меня всегда самая красивая, любимая, понимающая Здоровья, счастья, пусть твои цветочки будут самые красивые в мире, как ты! Вечером конечно приеду на трубочки с сгущенкой, холодец и пельмени! - написал Сергей Исаев.

Сам Исаев живет в загородном коттеджном поселке. Фото: Instagram/isaevsergey

Стоит отметить, что в сентябре бывший кавээнщик перевозил маму к себе в загородный дом. Это была вынужденная мера, в квартире родителей долго не было отопления.

- Мы переехали в эту квартиру, когда я был маленький, - рассказывает Исаев. - Это была первая многоэтажка на Химмаше. Когда у нас не было отопления, мы с братом спали под двумя одеялами. Но было все равно холодно. Решил перевезти маму к себе, - рассказывал тогда актер.

Родители актера Владимир Данилович и Татьяна Федоровна. Фото: Instagram/isaevsergey

Напомним, что 42-летний актер Вячеслав Мясников в откровенном интервью «Комсомольской правде» рассказал об уходе из шоу.

- Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет…Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным, - рассказал Мясников.

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