Украшенный огоньками локомотив прибыл на рассвете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приехал праздничный поезд Деда Мороза. Украшенный огоньками локомотив прибыл на рассвете, а встретить его на перрон станции Екатеринбург-Пассажирский, несмотря на сильный мороз, пришли и дети, и взрослые. С громким гудком и под аплодисменты встречающих поезд приехал на первую платформу.

Чтобы попасть в ретро-вагон, вагон-ресторан и сувенирную лавку, жители подолгу стоят в очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравить жителей города с наступающим Новым годом вышел сам Дед Мороз вместе со своими верными спутниками снегурочкой, веселыми снеговиками и гномом. Они путешествуют на праздничном поезде по всей стране, заезжая в крупные города, чтобы порадовать жителей и подарить им атмосферу сказки.

Новогодний локомотив прибыл на первую платформу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состав выехал прямо из Великого Устюга еще 5 декабря. И за 41 день, преодолев 13 тысяч километров, он проедет 36 городов. А завершит поезд свое сказочное путешествие 14 января, в канун старого Нового года.

Дедушка Мороз вместе со своими верными спутниками поздравил екатеринбуржцев с наступающим праздником Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Долго мы ехали к вам с самого Великого Устюга и наконец-то добрались. Мои друзья железнодорожники снарядили поезд, чтобы я в каждый год успел да сказкой своей поделился. Вот и к вам приехали, - радостно заявил екатеринбуржцам Дед Мороз.

Все желающие смогут отправить поздравительную открытку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны новогоднего поезда украшены множеством огней. На одном из них изображены главные символы праздника: сам Дед Мороз и символ наступающего 2022 года – милый тигр. Все желающие смогут посетить ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда и вагон-лавку с сувенирами и сладостями Русского Севера. Правда, чтобы попасть в один из них, жителям нужно отстоять немалую очередь.

Встретить поезд, не смотря на сильный мороз, пришли и взрослые, и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тут, конечно, красиво, но на улице очень холодно. Поэтому рекомендуем всем, кто захочет здесь побывать, одеваться как можно теплее, - говорят екатеринбуржцы.

Гостей ждет новогодняя ярмарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный поезд пробудет на станции до 18:00. В течение дня жителей города ждет новогодняя ярмарка и специальная программа, во время которой творческие коллективы города исполнят главные новогодние композиции, а аниматоры устроят танцевальный флешмоб и игры для детей. Также все желающие смогут бесплатно сфотографироваться со сказочными помощниками Деда Мороза, живым оленем и в других фотозонах на перроне.

Все желающие могут сделать фото с милым оленем Фото: Алексей БУЛАТОВ

А те, кто купил билеты на новогодний поезд, смогут принять участие в играх и квестах в поезде, выпить кружечку чая с Дедом Морозом в его приемной, а также отправить поздравительную открытку и получить подарок.