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Общество13 декабря 2021 6:50

В Екатеринбург всего на несколько часов прибыл праздничный поезд Деда Мороза

Показываем, какие сюрпризы приготовили уральцам главные жители Великого Устюга
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Украшенный огоньками локомотив прибыл на рассвете

Украшенный огоньками локомотив прибыл на рассвете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург приехал праздничный поезд Деда Мороза. Украшенный огоньками локомотив прибыл на рассвете, а встретить его на перрон станции Екатеринбург-Пассажирский, несмотря на сильный мороз, пришли и дети, и взрослые. С громким гудком и под аплодисменты встречающих поезд приехал на первую платформу.

Чтобы попасть в ретро-вагон, вагон-ресторан и сувенирную лавку, жители подолгу стоят в очереди

Чтобы попасть в ретро-вагон, вагон-ресторан и сувенирную лавку, жители подолгу стоят в очереди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздравить жителей города с наступающим Новым годом вышел сам Дед Мороз вместе со своими верными спутниками снегурочкой, веселыми снеговиками и гномом. Они путешествуют на праздничном поезде по всей стране, заезжая в крупные города, чтобы порадовать жителей и подарить им атмосферу сказки.

Новогодний локомотив прибыл на первую платформу

Новогодний локомотив прибыл на первую платформу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состав выехал прямо из Великого Устюга еще 5 декабря. И за 41 день, преодолев 13 тысяч километров, он проедет 36 городов. А завершит поезд свое сказочное путешествие 14 января, в канун старого Нового года.

Дедушка Мороз вместе со своими верными спутниками поздравил екатеринбуржцев с наступающим праздником

Дедушка Мороз вместе со своими верными спутниками поздравил екатеринбуржцев с наступающим праздником

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Долго мы ехали к вам с самого Великого Устюга и наконец-то добрались. Мои друзья железнодорожники снарядили поезд, чтобы я в каждый год успел да сказкой своей поделился. Вот и к вам приехали, - радостно заявил екатеринбуржцам Дед Мороз.

Все желающие смогут отправить поздравительную открытку

Все желающие смогут отправить поздравительную открытку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вагоны новогоднего поезда украшены множеством огней. На одном из них изображены главные символы праздника: сам Дед Мороз и символ наступающего 2022 года – милый тигр. Все желающие смогут посетить ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда и вагон-лавку с сувенирами и сладостями Русского Севера. Правда, чтобы попасть в один из них, жителям нужно отстоять немалую очередь.

Встретить поезд, не смотря на сильный мороз, пришли и взрослые, и дети

Встретить поезд, не смотря на сильный мороз, пришли и взрослые, и дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тут, конечно, красиво, но на улице очень холодно. Поэтому рекомендуем всем, кто захочет здесь побывать, одеваться как можно теплее, - говорят екатеринбуржцы.

Гостей ждет новогодняя ярмарка

Гостей ждет новогодняя ярмарка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный поезд пробудет на станции до 18:00. В течение дня жителей города ждет новогодняя ярмарка и специальная программа, во время которой творческие коллективы города исполнят главные новогодние композиции, а аниматоры устроят танцевальный флешмоб и игры для детей. Также все желающие смогут бесплатно сфотографироваться со сказочными помощниками Деда Мороза, живым оленем и в других фотозонах на перроне.

Все желающие могут сделать фото с милым оленем

Все желающие могут сделать фото с милым оленем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А те, кто купил билеты на новогодний поезд, смогут принять участие в играх и квестах в поезде, выпить кружечку чая с Дедом Морозом в его приемной, а также отправить поздравительную открытку и получить подарок.

Вагон пробудет на станции до 18:00

Вагон пробудет на станции до 18:00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ