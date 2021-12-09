«Станислав Говорухин и Михаил Ульянов поругались из-за моего героя»: звезда «Холопа» о съемках в «Ворошиловском стрелке», «Бригаде» и детстве в Нижнем Тагиле

В «Холопе» Олег Комаров сыграл барина. Кадр: х/ф «Холоп»

Актера Олега Комарова часто называют звездой эпизодов. В кино и сериалах роли у него не самые большие, но всегда запоминающиеся. Он играл в «Бригаде», в «Брат 2», в «Сватах». Одна из последних ролей – барин в «Холопе».

В середине декабря он прилетит в Нижний Тагил, чтобы сняться в детском приключенческом фильме «Тайна тагильского маяка». «Комсомолка» пообщалась с Олегом Комаровым и узнала, что связывает его с Нижним Тагилом и почему плохая погода помешала ему сыграть одну из главных ролей в «Бригаде».

ПРОВЕЛ ДЕТСТВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

- Расскажите, пожалуйста, о герое, которого вы сыграете в фильме «Тайна тагильского маяка»?

- У меня небольшая роль. Я играю немца Генриха, который помогает найти детей, пропавших в подземелье.

- Насколько плотный съемочный день вам предстоит в Нижнем Тагиле? Будет ли время просто прогуляться по городу?

- К сожалению, нет. Я 15-го прилетаю. Мы начинаем снимать прямо в екатеринбургском аэропорту (Кольцово, - Прим. Ред.). Потом снимаем по дороге в Тагил. Потом снимаем в самом Тагиле. Вечером у меня творческая встреча с тагильчанами. И 16-го я уезжаю в Екатеринбург. Потом 17,18 и 19 декабря у меня гастроли – Челябинск, Тюмень. Затем я возвращаюсь в Екатеринбург обратно и оттуда же улетаю домой.

Олег Комаров родился в Свердловске. Он три года учился в УПИ на инженера-электрика, но затем решил забрать документы и поступить в театральный институт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Для вас Нижний Тагил практически родной город. В Интернете часто пишут, что здесь работал ваш дедушка. Чем он занимался?

- Нет, дедушка у меня работал в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле у меня жила двоюродная сестра. Там же похоронен мой дядька старший. Да и младший тоже. Он работал шахтером, но произошел несчастный случай и он погиб молодой. Я тогда еще совсем маленький был. Поэтому в Тагиле я в детстве очень часто бывал. Мы там гуляли с сестрой всегда, тусили вместе. Год назад она уехала в Калининград. Там теперь живет.

- Есть любимое место в Нижнем Тагиле из детских воспоминаний?

- (смеется) Любимое место – Выя (микрорайон недалеко от центра города, - Прим. Ред.). Мы там с Натальей, моей двоюродной сестрой, покупали всегда эскимо. Зимой его ели и очень вкусно нам было, хотя мороз стоял под -30 градусов. Но нам как-то вот казалось, что все здорово.

- А вы мечтали когда-нибудь пойти по стопам родственников из Нижнего Тагила и стать горняком?

- Нет. Я в детстве хотел стать клоуном. Но с цирковым училищем не получилось. Актером стал.

«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» УЧИЛИСЬ ЮМОРУ У «УРАЛЬСКИХ ДВОРНИКОВ»

- Вы учились в Уральском политехническом институте (УПИ). На какой специальности?

- Я должен был строить самолеты и ракеты. Должен был стать инженером-электриком. Но не стал – три курса закончил и на этом все завершилось.

- А почему передумали? Тоже интересная профессия.

- Ну, просто однажды я шел мимо театрального института в Свердловске, зашел туда, взял программку, и… поступил. И, в общем-то, все.

- В УПИ вы играли за команду КВН «Уральские дворники», которая считается предшественницей «Уральских пельменей»…

- Ну как сказать предшественницей. «Уральские пельмени» - это были наши молодые ребятки, которые, можно сказать, нам стулья выносили на сцену. Они помогали нам, хотя не все конечно. Но вот Сокол помогал (актер Дмитрий Соколов, основатель команды «Уральские пельмени», - Прим. Ред.). А потом они стали новой командой.

В «Сватах» герой Олега Комарова появлялся в четвертом и шестом сезонах. Кадр: сериал «Сваты 6»

- Можно ли сказать, что «Уральские пельмени» учились у вашей команды?

- Конечно, они что-то брали от нас. Вот этот их странный юмор… в принципе это наше открытие. Они тоже немного странно шутили. Но это придумали мы… и «Красная бурда» (екатеринбургский сатирический журнал, выпускавшийся с 1990 года, - Прим. Ред).

- Почему «Уральские дворники» исчезли?

- Мы, во-первых, объединились с Донецким политехническим институтом – их командой ДПИ. Стали называться Dream Team (финалист Высшей лиги КВН 1993 года, - Прим. Ред.). Мы сыграли еще сезон, но посчитали, что нас нечестно засудили и как-то так, вот, само собой все закончилось, не знаю даже почему. Но в сборной КВН я еще долго играл.

«МОЕГО ПЕРСОНАЖА УБРАЛИ ИЗ «СВАТОВ 7»

- У вас много небольших, но очень ярких ролей в культовых российских фильмах: «Ворошиловский стрелок», «Брат 2», «Старые клячи», «Президент и его внучка», «Бригада», «Холоп». Можно ли сказать, что у вас есть особое чутье на то, какая картина зрителю запомнится, а какая нет?

- Абсолютно нет этого чутья у меня. Вы знаете, даже если взять последний фильм – «Холоп», где я играл барина. Абсолютно ничего не предвещало беды и вдруг фильм стал лидером проката в России – 3,5 миллиарда рублей собрал. Это очень хорошо! Но когда снимали, было нормально, но не думали, что так будет. Клим Шипенко очень хороший режиссер. Очень хороший пацан и хороший режиссер. Я люблю у него сниматься. Сейчас, вот, встретили его из космоса (в октябре Клим Шепенко и актриса Юлия Пересильд отправились на Международную космическую станцию, чтобы снять несколько сцен для фильма «Вызов», - Прим. Ред.). Ну, поглядим, что он там снял.

- А сами бы также не хотели в космос слетать?

- Я бы хотел, но меня уже не возьмут. Понимаете, мне уже 59 лет. По здоровью не пройду (смеется).

Сцена с Михаилом Ульяновым в «Ворошиловском стрелке», в которой снялся Олег Комаров, длится всего пару минут, но многим она сильно запомнилась. Кадр: х/ф «Ворошиловский стрелок»

- У вас в «Ворошиловском стрелке» с Михаилом Ульяновым есть сцена - небольшой диалог на рынке, где его герой пытается купить винтовку. И прямо чувствуется, какой разрыв между двумя героями – молодым человеком новой эпохи и человеком советской закалки. Сложно ли было работать с Михаилом Ульяновым в этой сцене?

- Вы знаете, режиссер Станислав Говорухин хотел трактовать немного по-другому эту сцену. Он хотел, чтобы я сыграл жесткого пацана, торговца оружием. А Михаил Александрович говорил, что мой герой должен быть нормальным парнем, которого просто жизнь заставила торговать оружием. В итоге они поругались. Говорухин психанул и ушел. А Михаил Александрович мне говорит: «Сынок, давай будем играть по моему». Я говорю: «Ну, давайте». Мы с ним отрепетировали и вот так играли. Было очень не трудно с ним работать. Он очень хороший мужик… был. Нормально мы с ним сработались.

- В «Сватах» ваш герой, мошенник Валентин, фигурировал в двух сезонах. Поделитесь, пожалуйста, появится ли он в седьмом сезоне?

- Для меня была написана огромная роль в седьмом сезоне. Валентин должен был приехать к ним и присутствовать почти во всех сериях. Это был 2014 год. Мне уже билет прислали на самолет, чтобы лететь в Киев, но потом наступил февраль, и все началось (обострение политического кризиса на Украине, - Прим. Ред.). Вот и все. Поэтому моего героя там не стало.

- То есть его просто убрали из сюжета?

- Видимо, да. Я не знаю, как там. Андрюшка Яковлев (режиссер 2-7 сезонов «Сватов», - Прим. Ред.) это ведь мой ученик был. Он был основным автором команды КВН Луганска. Я когда-то режиссировал их, дал ему основу профессии, рассказывал, как надо делать, как не надо. Ну и вот. Я не думаю, что это он убрал. Не знаю, как получилось. Ну, получилось, как получилось, вот и все.

- Жалко.

- Жалко… Мне самому было жалко, очень хотелось там сняться, но…

В «Бригаде» Олег Комаров должен был на пару с Андреем Паниным (справа) сыграть одного из главных отрицательных персонажей. Кадр: сериал «Бригада»

ПУРГА ПОМЕШАЛА СЫГРАТЬ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В «БРИГАДЕ»

- Фильм «Холоп», в котором у вас одна из ключевых ролей, стал хитом. А если бы в реальности кто-то попросил вас сыграть барина в искусственно созданной деревне XIX века, чтобы перевоспитать мальчика-мажора, вы бы согласились?

- За деньги да (смеется). Почему нет? Это интересно, мне кажется.

- Можете ли вы поделиться, что нас ждет во второй части «Холопа»? Хотя бы вернется ли ваш герой?

- Я не знаю даже. Сейчас Клим Шипенко снял фильм в космосе. Он его монтирует. Будет ли вторая часть «Холопа», я не знаю. Если позовут, то я конечно с удовольствием. Речи пока даже о съемочном процессе не идет.

- Однажды вы рассказывали, что всегда стремитесь утвердиться на главную роль, но режиссеры в итоге часто просят вас сыграть другую роль – яркую, но небольшую. Учитывая это, можно ли сказать, что в «Бригаде», например, вы изначально проходили прослушивание на одну из главных ролей? Может быть, даже на роль Саши Белого?

- В «Бригаде» получилась такая штука. У меня там изначально была очень большая роль. Мы с Андрюшей Паниным, царствие ему небесное, должны были играть вместе двух [негодяев], но мы отсняли несколько сцен и я улетел в Ханты-Мансийск сниматься в сериале «FM и ребята». И когда меня вызвали снимать следующие сцены с моим героем в «Бригаде», началась пурга. Ни в Сургут, нельзя было выехать, ни просто выбраться из Ханты-Мансийска. Я опоздал на три дня, и Алексей Сидоров, режиссер, раскидал мою роль и мои слова на несколько разных персонажей-милиционеров. И все. Мой герой вымарался из кинофильма. Я тогда не очень расстроился. Думал, ну какой-то молодой режиссер, первый фильм у него про каких-то бандитов… А когда «Бригада» выстрелила, я, конечно, понял, что надо было пешком идти из Ханты-Мансийска, лишь бы сняться в нем. Ладно, как получилось, так получилось.

О ЧЕМ БУДЕТ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ СНИМАЮТ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Фильм называется «Тайна тагильского маяка». Его премьера состоится в феврале 2022 года. Картину снимает Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова.

- Это фильм приключенческо-исторического жанра, - объясняет Юрий Овчинников, директор киностудии. - По сюжету, четверо подростков находят старую магнитофонную запись 50-х годов, на которой обнаруживают интервью немецкого военнопленного, работавшего в Нижнем Тагиле на стройке. Он сумел обнаружить подземный ход времен Акинфия Демидова. Наши герои, четверо школьников, начинают искать этот подземный ход и с его помощью пытаются найти клад Акинфия Демидова.

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