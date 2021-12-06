В Следственном комитете по-прежнему воздерживаются от комментариев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Первоуральска начал рассматривать уголовное дело жителя Красноуфимска Михаила Дихтяря, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности 30-летней сожительнице Светлане Маминой. Молодая мать погибла в ноябре 2015 года, когда попала под колеса внедорожника на трассе вблизи Екатеринбурга. Водителя автомобиля так и не нашли, а истинные события рокового вечера стали известны лишь спустя пять лет.

- В мае прошлого года мне позвонила подруга. Говорит: «Это был не несчастный случай, Светку убили». Якобы, Миша специально толкнул ее под колеса. Я спрашиваю, а кто-то еще знает об этом?! А она мне – «Да весь город уже знает!». Как оказалось, пять лет жить с таким грузом на душе им было очень тяжело, - рассказывала «Комсомолке» сестра погибшей девушки Людмила Булатова.

Семья Светланы до последнего надеялась, что Михаила Дихтяря будут судить по статье «Убийство». Но теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области и прокуратуре по-прежнему воздерживаются от комментариев. Возможно, заявление последует после оглашения приговора.

Адвокат обвиняемого Антон Усков пояснил, что позиция его подзащитного не изменилась. По версии защиты, 12 ноября Михаилу стало плохо. А Светлана попыталась остановить другой автомобиль, чтобы Дихтярю оказали помощь.

- Хочу отметить, что дело можно было прекратить в связи с истечением срока давности. Но Михаил Валентинович готов доказать свою невиновность в суде, - пояснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Антон Усков.