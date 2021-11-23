Анастасия ослепла и почти не двигается. Фото: соцсети

Родители парализованной после аварии на челябинской трассе Анастасии Вяткиной опубликовали фотографию дочери по случаю ее 22-го дня рождения. Екатеринбурженка стала инвалидом в результате страшного ДТП, виновником которого был бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов. Настя вместе с молодым человеком и другом возвращалась домой с озера, когда их «Ладу» протаранил черный внедорожник владельца Рефтинской птицефабрики.

Три месяца девушка была в коме, а потом проходила долгий курс реабилитации, оплаченный миллиардером Игорем Алтушкиным. После аварии парень бросил Настю, поэтому ухаживают за ней родители. Андрей Косилов отделался двумя годами ограничения свободы.

- Настя не видит, но слышит нас, - рассказывала мама Насти Светлана Валерьевна. – Она все понимает, помнит, кто она и где находится. С того дня, как она вышла из комы я рассказываю ей все новости, поэтому она знает, что происходит в мире. Дочка любит слушать телевизор, в основном музыкальные каналы или развлекательные передачи.

Настя с отцом в день рождения. Фото: соцсети

Семья Вяткиных также пытается взыскать с Андрея Косилова 3,3 миллиона рублей, потраченные на лечение дочери. Но экс-чиновник считает, что девушка должна была получать помощь за счет государства.