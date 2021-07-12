Девушка не может ходить и видеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга начал рассматривать гражданский иск семьи Анастасии Вяткиной к бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову.

Девушка стала инвалидом-колясочником и ослепла в результате аварии, случившейся на Южном Урале летом 2019 года. Внедорожник Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу», на которой девушка возвращалась домой вместе с другом и молодым человеком.

По решению суда Аргаяша экс-чиновник был приговорен к двум годам ограничения свободы. Кроме этого Косилов выплатил миллион рублей морального вреда в пользу парализованной Насти. Теперь же владелец Среднеуральской птицефабрики пытается добиться смягчения вердикта и отделаться штрафом.

Андрей Косилов на месте аварии. Фото: читатель «КП»

Родители искалеченной красавицы требуют с Андрея Косилова 3,3 миллиона рублей: 1,3 миллиона – это расходы на лечение, а также по миллиону компенсации морального вреда матери и отцу. Семье Вяткиных пришлось добираться в суд вместе с дочерью, так как ее не с кем оставить дома. Путь до зала заседания превратился в полосу препятствий.

- У здания суда были заняты все парковочные места для инвалидов, - объясняет мама Насти. – Пандус есть на входе в здание, а потом лестницы. Муж и приставы поднимали коляску с Настей.

Сам Косилов в суд не пришел, его интересы представлял адвокат.

- Их позиция – не платить ни копейки. У нас же медицина должна быть бесплатной. На руках есть все счета, чеки на лекарства. Единственное, что я не могу обосновать так это покупку хлоргекседина, который нужен постоянно для обработки. Понимаете до чего маразм дошел?! Судья рекомендовала прийти к примирению сторон, – добавила Светлана Вяткина.

Отец Насти с дочкой у здания суда. Фото: предоставлено семьей Вяткиных

Следующее заседание по делу состоится 21 июля. Напомним, что курс реабилитации Насти Вяткиной оплачивал благотворительный фонд миллиардера Игоря Алтушкина.

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