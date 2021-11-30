Уральские ученые, застрявшие в ЮАР из-за нового штамма коронавируса: «Улететь сложно, Спутник V не принимают»

Группа исследователей не смогла улететь из Кейптауна, когда возвращалась в Россию. Фото: пресс-служба УрФУ

Пошли вторые сутки, как в Кейптауне застряла группа из шести российских исследователей. Они летали в Антарктиду в экспедицию, чтобы собирать метеориты. А когда, возвращаясь в Россию, собирались совершить пересадку в Кейптауне, обнаружили, что сделать это не так то просто. Из-за нового штамма коронавируса Омикрон, распространившегося по Южно-Африканской Республике, многие страны прекратили принимать самолеты из Африки.

- В воскресенье вечером мы прилетели из Антарктиды в Кейптаун и за сутки до вылета узнали о возникшей проблеме, - рассказал «КП-Екатеринбург» Виталий Лазо, участник экспедиции. - Мы немедленно приступили к ее решению. Хорошо, что на большой земле, в Москве, в Екатеринбурге подключились наши родственники, друзья, близкие. Они собирали информацию. Но по большому счету ничего толком решить не смогли, поскольку авиасообщение с ЮАР было отрезано. На сегодня рейсы выполняют только авиакомпании Lufthansa и KLM, но летят они только в Европу и везут только европейцев с сертификатами о вакцинации препаратами, признанными в Европе. Спутник V не подходит, поэтому мы ими лететь не можем. Еще совершают рейсы Эфиопские авиалинии, на которых мы и собираемся улететь в ближайшее время.

В Антарктиде исследователи искали образцы метеоритов. Фото: Виталий Лазо

Правда, отмечают исследователи, и на Эфиопские авиалинии надежды немного. Ситуация с распространением нового штамма стремительно меняется, а вместе с ними и возможности покинуть ЮАР.

- Эфиопские авиалинии выполняют рейс в Аддис-Абебу, затем в Афины, потом в Домодедово, - говорит Виталий Лазо. - Но мы понимаем, что это все не на 100%. Ситуация может быть такой, что билеты на самолет у нас будут, но возникнут проблемы при посадке на борт. Вообще сейчас время такое, что Эфиопские авиалинии тоже могут отменить свой рейс в любой момент.

Изначально возвращаться в Россию исследователи планировали на самолете авиакомпании Turkish Airlines, но они отменили все свои рейсы из ЮАР.

- Их отменили с компенсацией. Об этом нам пришло официальное уведомление, - добавляет Виталий Лазо. - В понедельник утром у нас была встреча с представителями консульства Российской Федерации в Кейптауне. Сотрудники отнеслись к нам с пониманием. Стараются разрешить проблему. Мы сейчас находимся в гостинице. Проживание у нас есть, питаемся хорошо. Гуляем иногда по необходимости и соблюдаем меры предосторожности.

В исследовательскую группу входят альпинисты, исследователи, а также космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Они были направлены на самый южный континент в экспедицию от Уральского федерального университета, что в Екатеринбурге, чтобы собрать образцы метеоритов для изучения. Шесть лет назад университет уже направлял туда своих исследователей. Кейптаун, как один из самых южных городов Африки, служит своеобразным перевалочным пунктом. Именно из него летают самолеты до Антарктиды.

Когда участники экспедиции останавливались в Кейптауне по пути на южный континент, о ситуации со штаммом Омикрон еще было никому не известно. Но сейчас ситуация изменилась.

- Когда мы в воскресенье прилетели сюда во второй раз, заметили, что людей в аэропорту вообще нет, - вспоминает Виталий Лазо. - Аэропорт был пуст. Прошли через него и я буквально двух туристов видел. Больше никого. В самом Кейптауне жизнь никак не изменилась со времен нашего вылета на шестой континент. Нового штамма мы не боимся.

Официальное название нового штамма коронавируса - B.1.1.529. Он был обнаружен в ЮАР. Опасения у врачей вызывает то, что в шесть раз заразнее, чем штамм Дельта, который сейчас господствует на планете. По одной из версий, вирус мутировал в организме человека с пониженным иммунитетов, вероятно, ВИЧ-инфицированного из Ботсваны.

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