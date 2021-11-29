Из-за закрытия авиасообщения с Африкой в Кейптауне застряли ученые из Екатеринбурга, искавшие метеориты

В Антарктиде ученые искали метеориты. Фото: https://vk.com/meteorit_ekb

Из-за появления нового штамма коронавируса, который уже нарекли именем «Омикрон», в Африке застряла группа ученых из Екатеринбурга, а также один космонавт - Сергей Кудь-Сверчков. Они летали в Антарктиду искать метеориты.

- Это была вторая антарктическая экспедиция Уральского федерального университета, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виктор Гроховский, главный научный сотрудник Кафедры физических методов и приборов контроля качества. - Она проводилась за счет спонсора. Команда в шесть человек. Все подготовленные - альпинисты и космонавт среди них. Им очень не повезло. Сначала в Кейптауне перед вылетом в Антарктиду долго просидели. Потом из-за непогоды фактически один день в Антарктиде работали. Были проблемы с палаткой из-за ураганного ветра. А теперь, возвращаясь назад с найденными образцами, оказались заперты в Кейптауне. Сегодня прислали СМС: "Пытаемся решить вопрос с вылетом хоть куда-нибудь".

Один из метеоритов, найденных в Антарктиде участниками экспедиции. Фото: https://vk.com/meteorit_ekb

Европейские страны начали закрывать авиасообщение с Африкой из-за появления нового штамма коронавируса B.1.1.529, который сейчас уже назвали Омикрон. По предварительным оценкам, он может быть в шесть раз заразнее дельта-варианта COVID-19, который преобладает в мире сейчас.

Ученые не могут вылететь из-за отмены авиасообщения. Бортами KLM и Lufhhansa сейчас могут покинуть Африку лишь граждане Евросоюза, а также те, у кого есть Шенгенская виза и сертификат о вакцинации препаратом, который одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Участники экспедиции, застрявшие в Кейптауне. Фото: https://vk.com/meteorit_ekb

Предыдущая экспедиция ученых из УрФУ в Антарктиду прошла шесть лет назад. Самый южный континент интересен исследователям тем, что благодаря местным особенностям, ледяная поверхность просто усыпана метеоритами. Их здесь очень легко собирать. Благодаря постоянному движению льдов и сильному ветру, все метеориты, упавшие в Антарктиде тысячи лет назад, в итоге выносит на поверхность.

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