Уральские ученые нашли в Антарктиде метеорит

Находку удалось идентифицировать как метеорит-хондрит. Фото: УрФУ

Участники экспедиции Уральского федерального университета нашли в заснеженной Антарктиде метеорит. Об этом рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский, которому о находке сообщили ученые по телефону.

- Обнаруженный образец имеет характерную структуру и типичный состав, определенный рентгенофлуоресцентным методом, поэтому можно идентифицировать находку как метеорит-хондрит, - приводит его слова пресс-служба вуза.

Метеорит нашел выпускник УрФУ Руслан Колунин. Ученые узнали, что образец является метеоритом после анализа химического состава находки. Оборудование для исследований на ледяной материк специально привезли для научной экспедиции.

Работу поискового отряда в Антарктиде осложняет погода. 17 ноября лагерь ученых накрыл ураган, а температура доходила до -35 градусов. Пока команда приостановила поиски метеоритов.

- По доступным прогнозам, благоприятная погода наступит уже сегодня. Поисковый отряд восстановит обрушенную ветром палатку и сразу вернется к работе, - рассказал Гроховский.

Уральские ученые отправились в метеоритную экспедицию 13 ноября 2021 года. Поход планируют закончить 25 ноября. Путь к Антарктиде начался в Кейптауне, где все участники встретились и прослушали лекции метеоритчиков из России, США и Финляндии.

Исследователи отправились в Антарктиду, чтобы выявить зоны накопления метеоритного вещества рядом с горами на участках так называемого голубого льда. Также ученые будут брать образцы голубого льда с разных участков и глубин антарктического ледника.

- Здесь, в природном «холодильнике», не взаимодействуя ни с кислородом, ни с водой, метеориты надолго сохраняются в первоначальном виде и могут дать наиболее точные представления о происхождении и развитии Вселенной и Солнечной системы, - рассказал научный сотрудник университета Александр Пастухович, который возглавляет отряд.

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