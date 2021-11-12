Уральские ученые отправятся в Антарктиду за метеоритами

Для экспедиции в Антарктиду уже доставили оборудование и снаряжение общим весом около тонны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ученые Уральского федерального университета 13 ноября отправятся в Антарктиду на поиски метеорологического вещества. Экспедиция продлится до 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
- Основная наша задача — выявить зоны накопления метеоритного вещества вблизи гор на участках так называемого голубого льда. На поверхности арктического льда хорошо видны фрагменты метеоритного вещества, - рассказал научный сотрудник университета Александр Пастухович, который возглавит отряд.
Уральский поисковый отряд будет работать в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции. Путь к континенту начался в Кейптауне, где все участники встретились и прослушали лекции метеоритчиков из РФ, США и Финляндии.
Также в Антарктиду отправятся горные гиды Виталий Лазо и Руслан Колунин. Кроме того, в экспедиции будет участвовать космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор, проректор по науке Казанского федерального университета Данис Нургалиев и один из инвесторов экспедиции Андрей Назаров.
Для экспедиции в Антарктиду уже доставили оборудование и снаряжение общим весом около тонны. Помимо поисков метеоритного вещества, ученые будут брать образцы «голубого льда» с разных участков и глубин антарктического ледника.
- Здесь, в природном «холодильнике», не взаимодействуя ни с кислородом, ни с водой, метеориты надолго сохраняются в первоначальном виде и могут дать наиболее точные представления о происхождении и развитии Вселенной и Солнечной системы, - добавил Пастухович.
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