Главная задача правильного питания - подобрать правильное меню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима – это период, когда мы испытываем недостаток витаминов и солнца. Наверное, замечали , что зимой чувствуется сонливость, шелушится кожа, обветриваются губы, а еще хочется сладкого? Нутрициолог Елизавета Командовская дала советы, как правильно питаться зимой, чтобы не заболеть и не набрать лишние килограммы. А также рассказала о том, можно ли в сетевых магазинах купить полезную еду.

КАК ПИТАТЬСЯ ЗИМОЙ

Нутрициолог - это специалист, который занимается профилактикой питания, чтобы человеку потом не приходилось идти к врачу. Его задача – подбирать правильное меню, чтобы устранить болезни на начальном этапе. Нутрициологи в том числе учат, как правильно пить воду и даже спать. Отличие нутрициолога от диетолога в том, что первый не назначает медицинские препараты и не ориентирован на исцеление болезни. Он заточен на то, чтобы предотвратить заболевание.

– В период перехода из осени в зиму, у нас замедляется работа системы очистки организма, то есть печень, почки работают медленнее, чем летом, – рассказывает Елизавета Командовская. – Из-за этого человек становится более вялым, у него хуже усваиваются жирорастворимые витамины, благодаря которым наша кожа и волосы находятся в порядке. Поэтому зимой особо важно поддержать себя чистым питанием – не нагружать себя химией, добавками.

По мнению нутрициолога, есть жирную пищу зимой даже необходимо. Жирная еда полезна, потому что она согревает, дает энергию на длительнее время. А вот от булок и хлеба с маслом лучше отказаться. Углеводы не дают такую энергию, как жиры. Более того, вы не насытитесь и быстрее захотите кушать. К тому же «неполезный вес» может нарушить баланс в организме. В качестве альтернативы эксперт предлагает питаться зимой жирной рыбой, мясом и овощами – морковью, свеклой, капустой и другими овощами.

Питаться зимой можно овощами на завтрак, обед и ужин Фото: Ольга ЮШКОВА

ЧЕМ МОЖНО ПИТАТЬСЯ ЗИМОЙ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Зимой не желательно есть много картофеля. Это продукт из серии быстрых углеводов. Если же сильно хочется, то лучше есть холодную вареную картошку в сочетании с селедкой или запеченный картофель с нежирным мясом, например, курицей или индейкой

Питаться зимой можно овощами, причем на завтрак, обед и ужин. Овощи можно есть любые, а вот в каком количестве - зависит от организма. Норма для человека – до килограмма овощей в день, можно и больше.

Если вы едите овощи и возникает вздутие, то это может говорить о том, что ваш организм перегружен и не справляется. Эксперт советует почистить питание и начать есть вареные и тушеные овощи.

– Идеальный салат – винегрет. Он хорошо усваивается, тем более свекла входит в список анти-эйдж продуктов, которые позволяют дольше сохранить здоровье и молодость, – рассказывает Елизавета Командовская.

Питаться зимой можно фруктами после завтрака и обеда. На голодный желудок фрукты лучше не есть, иначе повысится уровень инсулина, из-за чего растет аппетит. Не стоит есть фрукты на ужин.

Фруктами желательно питаться после приема пищи, если вы не хотите снова проголодаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в зимнее время года можно побаловать себя ягодами. После завтрака можно съесть темные ягоды, например, голубику, чернику, черноплодную рябину, так как там много клетчатки и мало калорий. Чтобы сэкономить, можно купить замороженные ягоды, потому что они не теряют своих полезных свойств и будут также полезны, как не мороженные.

Зимой можно питаться борщом, но не на жирном бульоне, без добавления большого количества масла. Рекомендуется не добавлять в суп картошку либо же порезать одну на кастрюлю. Жирное мясо можно заменить курицей и индейкой.

Зимой можно питаться пельменями, но домашними либо же теми, где простой состав, без химических добавок. Но в небольших количествах.

ЖИРЫ И ВИТАМИНЫ

Полезные жиры для организма есть в масле. Нужно покупать настоящее жирное 82,5 % масло. Но на хлеб с маслом налегать не стоит, потому что это быстрые углеводы, которые добавят лишний вес.

– Масла не надо бояться, как и яиц, жиры нам очень нужны, – добавляет нутрициолог, – это наши гормоны и здоровье каждой нашей клеточки. Наш мозг состоит из жиров, ему нужны жиры.

Лучше употреблять полезные жиры, которые содержатся в яйцах, масле, жирной рыбе и печени трески Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужно включать в свой рацион и печень трески, жирную рыбу. В рыбе есть много витаминов А и D, но питаться ими можно в ограниченном количестве, передозировка витаминами не полезна.

Чтобы понять, сколько вам нужно съедать витаминов, можно сделать анализ в больнице, чтобы потом назначить себе правильную дозировку. Так, например, можно сдать анализ на уровень витамина D – 25OH.

– Я обычно спрашиваю человека, что его беспокоит, и уже по симптомам я примерно предполагаю, каких витаминов ему не хватает. Не все стоит проверять по анализам, например, не нужно сдавать анализ на уровень цинка или магния. Первое, что нужно сделать – это обратить внимание на симптомы, – советует нутрициолог.

ПОЧЕМУ СЛОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЛАДКОГО

Если постоянно хочется сладкого, это может говорить о том, что у вас возможен дефицит хрома или магния или недосып. Так, люди, которые недосыпают, очень часто доедают сладким. В таком случае эксперт дает очевидный совет – нормально спать.

Если вам хочется сладкого, это говорит о том, что у вас стресс, недосып, дефицит хрома или магния Фото: Алексей БУЛАТОВ

На желание поесть сладкого или соленого может повлиять стресс. Часть люди едят больше, если нервничают. А если человек постоянно нервничает, например, из-за работы, у него может повышаться кортизол.

Чтобы отказаться от сладкого, эксперт советует подкорректировать питание. Елизавета советует пить чаи, которые помогают успокаивать аппетит. Если не решить проблему, то можно в дальнейшем приобрести сахарный диабет 2 типа.

КАК НЕ ПЕРЕЕСТЬ В НОВЫЙ ГОД

– Новогодние праздники – это не последний день нашей жизни, еда не закончится после праздников, - с улыбкой говорит Елизавета Командовская. - Но и не надо маниакально считать калории, если вы пришли на какую-то вечеринку.

Если в новогодние праздники хочется все попробовать, помните о том, что нужно выдерживать перерывы в еде, наблюдайте, что вы берете и в каких количествах.

– Не надо себе во всем отказывать, но и не надо делать из этого культ. В праздники нужно сосредоточиться на празднике, на компании, на своих людях, а еда пусть будет приятным дополнением. Если хотите разрешить себе десерт, позвольте себе небольшое количество, соблюдая перерывы,– дополняет Елизавета.

Если вы переедите в Новый год, эксперт советует не корить себя, а больше гулять и двигаться.

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ В СЕТЕВОМ МАГАЗИНЕ

Купить полезные продукты в сетевых магазинах можно. Сейчас есть множество супермаркетов у дома, где есть большой выбор хороших продуктов. В сетевых магазинах нутрициолог советует выбирать простые продукты – индейка, рыба, яйца, консервы. Перед тем, как купить консерву, обратите внимание на состав.

Елизавета рекомендует брать продукты с коротким сроком хранения. Чем короче срок хранения, тем натуральней продукт. Йогурты нужно брать без добавок, можно даже туда самому добавить ягод.

Не стоит доверять полностью полкам здорового питания в магазинах, ведь не всегда там находятся продукты, только с полезным составом.

Прежде чем покупать продукты, читайте состав Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В магазине у дома, где я живу, на полке здорового питания я не беру ничего, потому что там ничего здорового нет. Там стоят продукты с фруктозой. Но фруктоза не полезна, она не поднимает инсулин, но она сразу действует на печень. Если вместо сахара постоянно есть фруктозу, то можно заработать себе неалкогольное ожирение печени, то есть человек, который постоянно пьет крепкий алкоголь и человек, который постоянно ест фруктозу, будут иметь одинаковые проблемы, – рассказывает эксперт.

Эксперт не рекомендует брать продукты с большим количеством крахмала и заменителями сахара. Лучше есть продукты с мукой, сахаром и яйцом, чем есть продукты с таблицей Менделеева.

Опять же Елизавета Командовская говорит, что на полках продуктов здорового питания можно найти полезную пищу. Так, там можно найти альтернативные конфеты и фруктовые батончики. Но перед покупкой обязательно посмотрите состав.

В том числе эксперт поделилась своим отношением к ягодам Годжи и семенам Чиа.

– Это хорошие продукты, но не обязательно их постоянно покупать, – советует Елизавета. – Вместо семян Чиа, можно взять семена льна, они практически везде есть и помогают почистить кишечник. В них есть те же витамины и микроэлементы.