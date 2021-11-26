Мэр Екатеринбурга рассказал, почему снесли здание аэродрома «Уктус»

Главное здание аэродрома снесли утром 26 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал снос главного здания аэродрома «Уктус» на Ботанике. По словам мэра, этим вопросом занимается Федерация, мэрия же только подписывает уведомления.

- Здание находится в федеральной собственности. Всю историю изучил, досконально, детально, со всеми разговаривал. Дважды заходили инициативы, Управлением не были выявлены признаки, которые бы относили этот объект ни к объектам исторического наследия, ни к объектам культурного наследия. Прошли все суды, эта история тянется уже достаточно давно. Собственник этого здания – Российская Федерация, Росавиация пользуется, как его законный представитель, - рассказывает Алексей Орлов.

После проведенного обследования было признано то, что это здание является аварийным и опасным для нахождения в нем людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам градоначальника, после проведенного обследования было признано то, что это здание является аварийным и опасным для нахождения в нем людей. Соответственно, было принято решение Российской Федерацией о списании его с баланса и его сносе, потому что оно представляет опасность.

- К нам поступило уведомление. Мы только получаем уведомление о том, что какое-то здание сносят. Конечно, хотелось бы памятники сохранять. Мы разговариваем сегодня с нашим строительным сообществом, с общественниками по внесению изменений в Генплан, по зонированию территории, чтобы уже на опережение работать, - говорит мэр Екатеринбурга. - Если какое-то интересные здания есть – пытаться найти им применение. Вот уже на старте, когда еще только задумка есть по комплексному развитию территории, чтобы этим зданиям находить применение. Приводить их в порядок, вписывать их в городскую среду, сохранять их для горожан.

Здание находилось в федеральной собственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное здание аэродрома снесли утром 26 ноября 2021 года, во время сноса один из экскаваторов перевернулся. Сразу после снова этим инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Против снова объекта протестовали общественники Екатеринбурга, требуя сохранить здание. Но решение о сносе за 337 тысяч рублей все-таки было принято.

Было принято решение Российской Федерацией о списании здания с баланса и его сносе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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