Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со сносом старинного аэровокзала Уктус в Екатеринбурге

Экскаваторы начали сносить старинное здание рано утром 26 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром, 26 ноября, в Екатеринбурге экскаваторы стали разрушать ковшами последний в России довоенный аэровокзал. Он находился на Уктусе и к полудню от него остались лишь горы обломков. Этой ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России.

- В связи с обращением по поводу сноса аэровокзала Уктус в Свердловской области Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о ситуации, - уточняют в Следственном комитете России. - Спасти здание, которого является единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны, ранее пытались общественники: в частности, ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку.

В Следственном комитете отмечают, что один из активистов также обратился к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России с просьбой дать правовую оценку действиям руководства региональных управлений Росавиации и Ространснадзора, которые являются операторами снесенного аэровокзала.

- Глава Следственного комитета поручил изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение, - отмечают в СКР. - Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.