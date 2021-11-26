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Общество26 ноября 2021 7:33

При сносе аэровокзала «Уктус» опрокинулся экскаватор

По словам очевидцев, водитель выжил, но долго не мог выбраться из кабины
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Экскаватор опрокинулся на бок, когда начинал сносить башню аэровокзала. Фото: Олег Букин

Экскаватор опрокинулся на бок, когда начинал сносить башню аэровокзала. Фото: Олег Букин

В пятницу утром, 26 ноября, в Екатеринбурге начали сносить старинное здание аэровокзала «Уктус», в защиту которого несколько раз в городе проходили акции. К полудню от здания, построенного еще в 30-е годы прошлого века, уже практически ничего не осталось. При этом произошло ЧП - один из экскаваторов, который подбирался по горе обломков к башне аэровокзала, внезапно опрокинулся на бок.

- Видимо, он торопился. Там площадка не ровная и его понесло вниз. Он ковшом пытался остановить падение, но это не получилось и он на бок завалился, - рассказал «Комсомолке» Олег Букин, председатель правления общественной организации «Уральский хронотоп». - Человек внутри выжил, но долгое время он не мог выбраться из кабины.

Сносом здания занимается компания-подрядчик, выбранная через конкурс на Госзакупках. Ранее общественники пытались отстоять здание, так как оно являлось последним в стране довоенным аэровокзалом, построенным по индивидуальному проекту - здесь начинались воздушные пути к поселениям в тайге и тундре Западной Сибири и Приполярья.

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