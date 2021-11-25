В уральской деревне грузовик въехал в жилой дом

В доме произошел обрыв электроэнергии. Фото: прокуратура по Свердловской области

В деревне Малое Белоносова Каменского района грузовик въехал в дом, в котором живут трое взрослых и двое детей. Свердловская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

- Сегодня, 25 ноября 2021 года, грузовой автомобиль съехал с дороги и допустил наезд на частный жилой дом по улице Калинина, - говорится в сообщении надзорного ведомства

Дом получил серьезные повреждения. В том числе произошел обрыв электроэнергии.

Водитель объяснил, что перед пешеходным переходом он снизил скорость, и в это время машину занесло вправо. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В УГИБДД по Свердловской области добавили, что авария произошла в 07:00. 45-летний водитель грузовика Scania ехал со стороны села Покровское в сторону Каменска-Уральского. Он не справился с управлением и въехал в дом.

Водитель объяснил, что перед пешеходным переходом он снизил скорость, и в это время машину занесло вправо.

- Зацепив обочину, Scania повело влево, после чего большегруз выехал за пределы проезжей части наехал на жилой дом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка, направлялся из Перми в Каменск-Уральский, - рассказали в ГИБДД.

Грузовик получил механические повреждения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В момент ДТП в доме не было людей. Грузовик получил механические повреждения. Также пострадали забор дома и надворные постройки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцев. ДТП произошло за пределами проезжей части, поэтому движение не затруднено.

На место ДТП выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Надзорное ведомство оценит соблюдение соблюдению требований жилищного законодательства. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место ДТП выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Фото: прокуратура по Свердловской области

Ранее в Екатеринбурге произошло похожее ДТП. 6 октября 2021 года женщина на Toyota едва не заехала в подъезд многоэтажки на улице Учителей. По словам очевидцев, она перепутала педали и влетела в угол дома рядом с входом в здание. При этом женщина была пьяна.

Кроме того, водитель никогда не имела прав, а машину взяла у знакомого. Ей грозит от 10 до 15 суток лишения свободы или штраф 30 тысяч рублей. Помятую машину увезли с места ДТП на эвакуаторе.

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