В Екатеринбурге женщина на иномарке въехала в дом

Фото: telegram-канал Екатское чтиво

В Екатеринбурге 6 октября женщина на Toyota едва не заехала в подъезд многоэтажки на улице Учителей. По словам очевидцев, она перепутала педали и влетела в угол дома рядом с входом в здание. Также они утверждают, что водитель была пьяна. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили и в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- За рулем Toyota находилась женщина 1986 года рождения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили у нее состояние опьянения - 1,300 мг/л в выдыхаемом воздухе, - сообщили в Госавтоинпекции.

Кроме того, выяснилось, что женщина никогда не имела прав, а машину взяла у знакомого. Сейчас до суда она будет находиться в отделении полиции. Ей грозит от 10 до 15 суток лишения свободы или штраф 30 тысяч рублей. В ДТП женщина не пострадала. Помятую после столкновения с многоэтажкой машину пришлось увозить с места ДТП на эвакуаторе.

В ГИБДД напомнили об ответственности за предоставление автомобиля лицу, не имеющему прав или в состоянии опьянения. Владельцу машины в таком случае грозит или штраф или лишение прав. Кроме того, самим водителям нужно также всегда иметь при себе водительское удостоверение и садиться за руль только в трезвом состоянии.

Напомним, в конце августа подобный инцидент произошел в Верхней Пышме. Мужчина за рулем Mitsubishi Pajero съехал с проезжей части и на полном ходу врезался в стену жилого дома. Водитель не пострадал. В ГИБДД тогда рассказали, что он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения и за это был привлечен к административной ответственности.

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