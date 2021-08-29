В Верхней Пышме водитель за рулем иномарки въехал в стену жилого дома

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Верхней Пышме мужчина за рулем иномарки Mitsubishi Pajero совершил странный маневр. Он съехал с проезжей части и на полном ходу врезался в стену жилого дома. Очевидцы, снявшие ДТП на камеру, утверждают, что инцидент произошел на улице Мичурина.

— Мужчина не справился с управлением, в результате чего въехал в многоэтажный дом, в ДТП никто не пострадал. Сам водитель обстоятельства происшествия пояснить не смог, от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался, - уточнили в УГИДД по Свердловской области.

Водителя привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Напомним, накануне в Сухом Логу 17-летний подросток, сидя на мотоцикле Honda CBR 600, въехал в семью, переходившую дорогу на нерегулируемом переходе. Пострадали все четверо членов семьи и сам байкер, чей мотоцикл опрокинулся.