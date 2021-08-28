В Сухом Логу мотоцикл въехал в семью из четырех человек

Прав у подростка на управление мотоциклом не было. Он катался на нем все лето с разрешения отца. Фото: УГИБДД по Свердловской области

ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в Сухом Логу. Там 17-летний подросток, сидя на мотоцикле Honda CBR 600, въехал в семью, переходившую дорогу на нерегулируемом переходе. Пострадали все четверо членов семьи и сам байкер, чей мотоцикл опрокинулся. ЧП случилось у дома №17 по улице Юбилейная.

- У отца семейства, мужчины 39 лет, медики диагностировали перелом лодыжки, у мальчика 11 лет – перелом обеих голеней, у женщины 37 лет- ушибы голеней, у трехлетнего мальчика, находившегося в момент аварии в коляске - ушиб бедра, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Сам мотоциклист получил ушибы и ссадины, в лечении не нуждается. Благодаря застегнутому мотошлему более серьезных травм удалось избежать.

Глава семейства рассказал, что с женой и детьми они возвращались с прогулки. Дойдя до перекрестка с улицей Белинского они заметили, что светофор отключен. При этом машин на дороге не было, поэтому они и решили перейти проезжую часть.

- Неожиданно услышали звук скрежета об асфальт и увидели фару мотоцикла, стремительно приближающуюся к ним, - уточняют в ведомстве. - Глава семейства успел оттолкнуть в сторону коляску, которую все-таки задело мотоциклом, отчего малыш выпал на проезжую часть. А основной удар пришелся на него со старшим сыном.

Также выяснилось, что прав на управление мотоциклом у подростка нет. Он объяснил, что заметил пешеходов на перекрестке и даже попытался остановиться, но не смог и упал на бок. В результате мотоцикл по инерции понесло прямо на семью.

- Мотоцикл приобрел его отец еще зимой по договору купли-продажи, на учет в ГИБДД не ставили, так как отец тоже не имеет права управления категории «А». Подросток катался на мотоцикле все лето с разрешения отца, - добавили в полиции. - Подросток был трезв.

Теперь отцу подростка грозит административная ответственность за упущения в воспитании сына. Да и самому водителю мотоцикла грозят штрафы за нарушения ПДД.

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