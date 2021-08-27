В Екатеринбурге умер мужчина, пострадавший в страшном ДТП с автобусом в Лесном

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге умер мужчина, который получил тяжелые травмы во время аварии на проходной комбината «Электрохимприбор» в закрытом городе Лесной. Таким образом, число погибших в том страшном ДТП увеличилось до восьми человек. Шесть уральцев погибли на месте происшествия, еще одна женщина скончалась в больнице.

- Сегодня пришли скорбные новости. 2,5 месяца лучшие медики Екатеринбурга боролись за жизнь нашего коллеги из 435 производства Лариона Ивановича Короткова. Но, к сожалению, травмы, полученные в трагическом ДТП 10 июня, оказались слишком тяжелыми, - сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" Сергей Жамилов.

Пострадавших доставляли на вертолете Медицины катастроф в больницу Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщается, что предприятие выплатит родственникам погибшего один миллион рублей, а также поможет материально в организации и проведении похорон. Напомним, авария произошла ранним утром 10 июня у проходной завода ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительным данным, автобус влетел в людей, идущих на комбинат, из-за отказавших тормозов.

По уголовному делу по аварии проходят три человека: подозреваемыми стали водитель автобуса, а также 67-летний директор и 61-летний механик транспортного предприятия, где работал, сидевший за рулем «ПАЗа».В отношении всех троих обвиняемых судом избраны меры пресечения. Так, директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.