Все гениальные идеи, приходящие в голову в это время, обязательно себе фиксируйте, но приступайте к их реализации после 4 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался новый коридор затмений. Он стартовал Лунным затмением 19 ноября 2021 года и завершится Солнечным затмением 4 декабря. О том, чего от него ждать, рассказывает астролог Анастасия Иванова.

Бывают периоды, позволяющие изменить многое в жизни. И на пороге один из них. Это уникальный коридор затмений, влияние которого в той или иной степени ощутит каждый человек на планете Земля. Старт положит необычайно длинное Лунное затмение 19.11.21, все завершится, по традиции, затмением Солнечным 04.12.21. К сожалению, увидеть их с территории России вряд ли удастся, а вот если в ваших планах есть путешествие на другой континент в эти даты, то обязательно поинтересуйтесь, если ли такая возможность там, так как зрелище предстоит незабываемое.

С точки зрения астрологии, задача затмений — сподвигнуть каждого из нас к очередному этапу радикальных реформ и фундаментального обновления своей жизни. Существует мнение, что во время коридора затмений формируется Судьба человека на следующие 18.5 лет. А между двумя затмениями происходят неизбежные события жизни, и наша жизнь приобретает фатальный оттенок. Причем, может случиться как плохое, так и хорошее. Каждое решение, принятое нами в этот промежуток времени, непременно окажет мощное влияние на наше будущее.

Самыми важными рекомендациями на весь период коридора затмений будут:

Отложить перелеты и поездки в дни затмений;

Перенести на потом судьбоносные решения;

К судьбоносным предложениям относится вдумчиво и не спешить отвечать, можно взять паузу до конца периода;

Доверять своему сердцу и своей интуиции чуть больше, чем обычно, голосу разума, конечно, спасибо, но не сейчас;

Замечать знаки от Мира и Вселенной, видеть невидимое и слышать неслышимое, даже если раньше это не получалось;

Быть готовым к тому, что людей в окружении будет штормить в эмоциональном плане, и если у вас есть ресурс дать человеку поддрежку, дайте ее, если нет – на время самоустранитесь

Вы можете столкнуться и с откровенными проявлениями агрессии, будьте начеку и сглаживайте ситуацию, как только можно.

Лунное затмение 19.11.21 пройдет в 27’ по Оси Телец-Скорпион, его усилит оппозиция Луна-Меркурий, двойным тау-квадратом они замкнутся на Юпитер. Добавьте сюда воинственную оппозицию Марс-Уран, сворачивающуюся на Сатурн, и никому мало не покажется. Оно коснется каждого, но сильнее всего - солнечных Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев.

В первую очередь можно ждать изменений в сферах:

- финансов;

- чужих и личных ресурсов;

- денег и работы;

- красоты и здоровья;

- кризисных ситуаций.

Но и использовать энергии завершения прошлого жизненного этапа себе во благо тоже можно и нужно:

Оцените свои текущие цели и планы на жизнь, возможно какие-то уже достигнуты, а от каких-то стоит отказаться;

Расстаться с партнером, если это взвешенное давно принятое решение;

Отдать все долги, займы и кредиты, в посильном формате;

Долой все вредные привычки;

Сходить на глубокие массажи, где вас промнут до косточек;

Очистительные SPA-процедуры: бани, сауны, пропаривания в кедровых бочках, солевые ванны и скрабы;

Устроить генеральную уборку дома;

Стояние на гвоздях с намерением снять внутренние блоки, отпустить обиду, гнев, агрессию, злобу;

Вытаскивание на свет божий всех своих ограничивающих установок и убеждений, и их трансформация в экологичные.

Солнечное затмение 04.12.21 пройдет в 13’ Стрельца и оно тоже коснется каждого, но сильнее всего - солнечных Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. И если Лунное затмение помогает отпустить все изжившее себя, то Солнечное – простроить новый вектор и стартануть в будущее с новыми целями.

Поэтому можно и нужно:

- Открываться новому;

Формировать желания и планы на предмет созидания;

Решить для себя, какие сферы жизни вы хотите улучшить и изменить, и как;

Сходить на консультацию к астрологу или любому другому помогающему специалисту, если чувствуете в этом необходимость.

В период коридора затмений есть возможность привнести большие изменения в свою жизнь, для этого надо не бояться отпускать старое, видеть новые возможности и смело говорить им ДА.