Виктор Логинов в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 15 лет назад все знали, кто такой Гена Букин. Сериал «Счастливы вместе» шел шесть сезонов, его смотрели и дети, и взрослые. Гену играл актер Виктор Логинов. А само действие сериала разворачивалось в Екатеринбурге. Персонажу даже установили памятник на улице Вайнера в Уральской столице. А сейчас актера редко можно увидеть на телевидении. О том, чем он сейчас занимается, почему не показывал сериал «Счастливы вместе» своим детям, как относится к пропаганде ЛГБТ и зачем разводится с молодой женой, Виктор Логинов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

«РАНЬШЕ ГЕНА БУКИН, СЕЙЧАС ВИКТОР ЛОГИНОВ»

- Виктор Логинов российский актер, телеведущий, многодетный отец. А еще вас знают по роли Гены Букина… Вас вообще не раздражает, что этот образ к вам так привязался?

- В жизни каждого великого актера наверняка стоит какая-то первая ступень. И здесь все зависит от самого актера, перешагнет он это, встанет или опустит руки. На самом деле не раздражает. Время уже другое. Если раньше на улице из ста процентов окриков 99,9 было «Гена Букин!», то сейчас говорят: Виктор Логинов пошел. И это безумно радует.

- То есть сейчас вам вдогонку никто не кричит Гена Букин?

- Сейчас просто люди подходят на улице, говорят: ой, я вас узнал, Виктор. А раньше я на улицу не мог за хлебом выйти. Первые года два в том месте, где я жил, я сначала по всем магазинам проходился и со всеми продавцами перефотографировался, со всеми консьержами, дворниками. Иной раз были и положительные моменты: не берите этот хлебушек, он позавчерашний. Или: вот эта колбаска три дня лежит. Сейчас я вам свеженькую принесу.

По сюжету у Гены Букина было двое детей. Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе"

- Это максимальная польза и выгода от популярности?

- Это моя работа. Но я никогда не злоупотреблял своей популярностью. Я не занимался инфоцыганством, не просил денег. Для меня это ниже моих морально-этических взглядов на жизнь. Однажды мы летели в Пятигорск и летел один некогда известный музыкант еще в 80-х годах... И вот он такой побитый жизнью уговаривал стюардессу пустить его в бизнес-класс: ты же понимаешь, что это я… А я сижу и думаю: не дай бог мне вот опуститься до такого состояния, чтобы с протянутой рукой вот так... Для меня лучшая награда за мое узнавание – это приглашение в другие проекты. Сейчас выходит на экраны первый полный метр – «Здравствуй, Дедушка Мороз», где у меня главная роль.

- А что за проект?

- Добрая семейная комедия с кусочком трогательных, печальных моментов. История мальчика, который хочет спасти своего отца от плохих дядей в погонах. Папа у мальчика был полицейским, было сфабриковано дело. Его посадили. В новогоднюю ночь он просит у Дедушки Мороза, чтобы тот помог ему.

Виктор Логинов и его металлическая копия из Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» ДЕТЯМ НЕ ПОКАЖУ

- Если взять семейный проект «Счастливы вместе».

- Я бы не назвал его семейным проектом. Его показывали днем, смотрели дети, каждый раз мне говорили: мы с детьми смотрим. Я отвечал: нет, убирайте детей от телевизора. Я и своим детям его не показывал (у актера их четверо - Прим. Ред.). Это было взрослое кино. То, что смотрят дети, это ответственность каждого родителя.

- Проект ругали и за то, что вы отупляете народ

- Снимали бы этот проект сегодня, я думаю, что его закрыли бы довольно быстро. И оштрафовали за многие вещи. Там были моменты, где мой персонаж переодевался в женское платье. Чем не пропаганда ЛГБТ? У творчества должны быть границы. Раньше Миша Галустян и Сережа Светлаков изображали пару, и это было смешно. И это не имело отношения к пропаганде. Скорее высмеивалось. А когда это на полном серьезе, как это было на «Муз-ТВ»… Включаются окна Овертона. Из недопустимого – к возможному и к норме.

- Давайте представим, что Гена Букин – депутат Госдумы. А что нам делать с ситуацией, когда идет пропаганда ЛГБТ, целуются мужики на ТНТ? Это надо законодательно ограничивать?

- Я сторонник того, что большая свобода – это большая ответственность. Абсолютная свобода порождает абсолютное зло. Когда нет ничего недозволенного - можно все. А кто определяет эти рамки? Рано или поздно с такими рамками мы получим контент, где будут расчленять человека в прямом эфире. Или придем к «Игре в кальмара», которую будут в прайм-тайм показывать по телевизору. А мы с вами будем делать ставки, кто выиграет… Это очень тонкая грань.

- То есть цензура нужна?

- Нужна. Потому что сам человек без внутренних тормозов. Если бы сам человек понимал. Животное в этом отношении гораздо более организованное. Животное ест только тогда, когда хочет есть.

Кадр из сериала "Счастливы вместе" Фото: Кинопоиск

«К НАТАЛЬЕ В ТРУСЫ НЕ ЛАЗИЛ»

- QR-код у вас есть?

- Конечно. Я сделал прививку еще летом. У меня много друзей – врачей. Мнения разделились. Кто-то говорит: ерунда это полная. Кто-то говорит: нет, это серьезные вещи. Мой 15-летний сын заставляет меня надевать маску просто дома или когда мы вдвоем идем по улице.

- Как вы относитесь к системе QR-кодов?

- Система не отлажена на сто процентов. Но отрицать наличие коронавируса бессмысленно. Он есть. Помогает ли вакцина – я не врач, не знаю. Я слушаю ту и другую сторону и понимаю, что мнения полярно расходятся.

Памятник Гене Букину на улице Вайнера в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы как-то неожиданно перешли на такие серьезные темы глобальные, а в целом-то я хотела спросить о том, что волнует всех женщин. Что на самом деле чувствовал Гена Букин к Даше Букиной?

- Виктор Логинов с Наташей Бочкаревой замечательно семь лет проработал вместе бок о бок. Это были партнерские профессиональные отношения. В повседневной жизни мы практически никогда не пересекались. Я люблю свою жену и мне хватит.

- Почему не поддержали Наталью, когда была история два года назад с кокаином в трусах…

- А как бы? Я в трусы к Наталье никогда не лазил. Я не знаю, было это, не было… Когда меня спрашивали, я характеризовал ее только как прекрасную женщину, которая увлечена семьей, воспитанием детей и профессионального работника. Другая сторона ее жизни мне не известна.

«ЛУЧШЕ ДВОРЫ МЕСТИ, ЧЕМ ИНФОЦИГАНСТВО»

- Вам, как отцу четверых детей хватает денег?

- Пандемия сказалась печальным образом, но мне государство помогало.

- Это каким образом? Как многодетному или как?

- Нет, по какому-то коду, как отрасль, наиболее пострадавшая от пандемии. 12, 5 тысяч рублей ежемесячно мне выделяло.

- Это у вас ИП, получается? Какой у вас вид деятельности? Исполнительские искусства, по-моему, да?

- Ну да, это творческие какие-то… 12,5 тысяч рублей! Два месяца мне заплатили и все.

- В пандемию вы сидели без работы, как выживали?

- Во-первых, я снизил потребление.

- Это как? С четырьмя детьми это невозможно.

- Возможно. Поездки всякие разные – мы катались друг к другу в гости, мы на лето уезжали отдыхать, детей с отправлял в Болгарию, у меня там дом есть. Потом из 4 детей двое-то уже взрослые. Одной - 27, другому - 19. Дочь уже вышла замуж, слава богу… Поэтому двое детей – 10 и 15 лет. И то 15-летний сын уже перерос меня. Смотрю, он в мои кроссовочки переобулся…

В эфире радио "Комсомольская правда" Виктор Логинов рассказал об отношениях с коллегой по цеху Натальей Бочкаревой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы чувствуете, что стали жить хуже? Отказываете себе в чем-то?

- Мне пришлось продать кое-что: дом в Тульской области, парковочное место… Не было работы. Но мы как-то выжили.

- А сейчас появляются какие-то денежные проекты?

- У меня есть проект на телевидении, который я веду – это развлекательное шоу – он является, собственно, основой моих сегодняшних заработков. Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят – да, конечно, замечательно, только вы – и пропадают люди.

- Почему так происходит?

- Я не знаю. Потому что у нас не режиссерское кино, у нас продюсерское кино, а продюсеры исходят из разной мотивации…

Памятник Гене Букину на улице Вайнера в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А вы свой первый гонорар помните? Когда вы только приехали из Екатеринбурга, только несколько лет назад работали и шахтером, и спасателем, и экскурсоводом, машинистом…

- Первый мой гонорар в месяц мне предложили 6000 долларов. Это первый сезон «Счастливы вместе». Мне далеко не вся эта сумма доставалась - часть уходила агентству, которое меня как бы предложило, часть - еще куда-то. Я никак к этому не относился, потому что я 12 часов в день работал. Потом появились атрибуты комфортной жизни: квартира, машина, домик в Тульской области, в Болгарии апартаменты. Но все это и быстро разошлось. Вся эта жировая подушка дожиралась в пандемию совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, бизнеса не завел. Я не занимаюсь инфоциганством. Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, вести онлайн-спектакли. Что значит онлайн-спектакли? Ну, говорят, вот мы сейчас здесь почитаем по ролям… А вот передать привет какой-то ты должен за деньги… Я один раз попробовал – какая-то нелепость! Это побирательство какое-то! Если что-то случится, я лучше пойду дворы подметать.

- Прямо реально возьмете метлу?

- У меня четыре года подземного стажа, я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно. Я проводил экскурсии… кстати, мне предлагали проводить экскурсии, я с удовольствием бы это сделал.

«С ЖЕНОЙ 23 ГОДА РАЗНИЦЫ»

- Википедия пишет нам, что вы в процессе развода. Открываем Инстаграм – моя любимая жена. Что происходит?

- Конечно, женат. Это все к тому, что мы живем с вами в информационном мире, информацию в котором нужно проверять. Каждый день.

- Так это было в сторис вашей супруги.

- Это был взлом. И мы об этом говорили. Но эту информацию все упустили.

Мы счастливо живем уже второй год вместе и безумно счастливы друг от друга и от нашей жизни.

- Виктор, в чем прелесть молодой жены? Ну, вот кроме того, что там молодое тело, лицо, все вот это внешнее…

- Я вам скажу, что прелесть молодой или старой жены, как молодого и старого мужа, в одном. В родстве душ. Если оно есть, то неважно, молодая это жена или нет.

Виктор Логинов с четвертой женой. Она младше него на 23 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Ну, как? 46 и 23, по-моему, да? Она же в дочки годится, условно говоря…

- 23 года у нас разница, да. Юность не определяется возрастом. Можно дожить до седых висков и остаться глупым юнцом. Смотреть на мир открытыми глазами и совершать одни и те же ошибки, наступать на одни и те же грабли. А можно в 8 лет стать студентом МГУ, психологического факультета, знать про эту жизнь уже все и не подпускать к себе никого, чтобы не накопить этот груз психотравм детских…

Сериал "Счастливы вместе" выходил на экраны с 2006 по 2013 год. Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе""

- А планы есть на детей?

- Конечно. У меня есть. И у Марии есть. У нас есть. Возраст позволяет. У мужчин вообще, говорят, неограниченно… хоть ты Петросян… там в 75 лет стал… Ребенок – это неотъемлемая часть любой семьи. Это и будущее, и вложение сил какое-то, с надеждой, что тот самый стакан воды тебе принесут. И не беда, что потом под конец жизни пить не захочется.

- Давайте, может, какой-то позитивной мыслью закончим? Сейчас в воздухе витает какая-то депрессия, что ли. Осень, коронавирус. Чем вы себя подбадриваете?

- Меня всегда в такие моменты радовало одно – скоро новый год. Я приглашаю вас, дорогие слушатели, вас прийти и посмотреть фильм «Здравствуй, дедушка Мороз», семейная, добрая, веселая кинолента, которая многим, надеюсь, очень понравится. Приходите, пожалуйста, в кинотеатры вашего города с 9 декабря.