Одного из нападавших уже задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция задержала ранее судимого за разбой 31-летнего Андрея Г. Его и еще двух подельников подозревают в нападении на кочегара из Красноуральска. Причиной конфликта стал долг в 15 тысяч рублей. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах.

По предварительной информации, в ночь на 17 ноября Андрей Г.и его знакомые уговорили должника сесть в BMW, а затем отвезли из Красноуральска в Нижний Тагил. Затем кочегара пересадили в черную «Мазду», принадлежащую Андрею.

- По словам пострадавшего, его избили и дважды ударили ножом. «Коллекторы» отобрали у него телефон и ключи от дома. Потом повезли в лес и продолжили издеваться. В послужном списке должника семь краж, мошенничество и растрата, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

В лесном массиве у парка «Муринские пруды» должника привязали к автомобилю и протащили по дороге. А потом бросили раненного на окраине города. В больнице у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и открытую рану головы и предплечья. Врачи сообщили о нападении в полицию, после чего ростовщик был задержан. Знакомые подозреваемого отказались комментировать ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, что в Свердловском областном суде рассматривают дело о похищении и убийстве парня из-за долга в 500 рублей.