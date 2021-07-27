Уральцу предъявили обвинение в похищении и убийстве парня: его закопали заживо за 500 рублей

Молодого парня вывезли из Карпинска в багажнике. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

27-летнему жителю Свердловской области предъявлено обвинение в похищении и убийстве человека. Об этом сообщает старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Следствие полагает, что в ночь на 3 июля 2016 года мужчина вместе с подельником похитил в Карпинске молодого парня, чтобы заставить его вернуть долг в 500 рублей. Жертву вывезли в район поселка Сосновка, где заставили его копать яму.

Когда парень отказывался это делать, его снова избивали. Потому похитители осознали, что жертва может рассказать стражам порядка о преступлении, и тогда они приняли решение убить парня.

Убийство криминальный дуэт совершил с особой жестокостью – жертву заживо закопали в яме.

Хватились молодого человека не сразу. Однако опытные сыщики смогли выяснить, что он пропал, и кто мог этому способствовать.

На следственном эксперименте обвиняемый рассказал, как вывозили жертву в лес. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Выяснилось, что к нему в гости приходили два вышеуказанных местных жителя, которые в итоге сыграли в жизни парня роковую роль. В ходе расследования уголовного дела было установлено место происшествия, где потерпевшему были причинены телесные повреждения и где он оказался погребённым в выкопанной им же самим яме. Тело убитого, подвергшееся тлению, также было обнаружено - это место указал один из сообщников. Второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку на данный момент он скончался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, мать убитого не сразу забила тревогу, так как ее сын намеревался уехать работать в другой город, где он ранее уже работал и жил.

- Незадолго до описанных событий молодой человек позвонил матери и сказал, что поедет в этот город, чтобы трудоустроиться на местный завод, с собой он намеревался взять 4 тысячи рублей и документы. Именно поэтому, не получая в течение нескольких дней вестей от сына, мать не предполагала, что с ним что-то могло случиться. Тревожно на ее душе стало 10 июля – в день ее рождения – когда сын, всегда поздравлявший ее с этим праздником, даже не позвонил ей, - рассказывает Валерий Горелых.

После этого женщина обратилась в полицию с заявлением. Исчезновением занялись опытные сыщики.

- Сыщики уголовного розыска стали проводить необходимые поисковые мероприятия - обычные для случаев утраты родственных связей. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. При этом именно твердое намерение парня уехать жить и работать в другой муниципалитет, а также отсутствие данных о том, что пропавший обнаружен где-либо мёртвым (для этого полицейские брали у матери образец ДНК для сравнительных исследований), не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления. Тем не менее, впоследствии представителям МВД совместно со Следственным комитетом удалось разобраться в деталях совершенных преступлений и выйти на след злоумышленников, - отметил полковник Горелых.