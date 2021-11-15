Сейчас девушка находится в больнице. Фото: соцсети

Екатеринбургская студентка РГППУ Алина Гаршина, заявившая об изнасиловании, рассказала о своей работе вебкам-моделью. По словам девушки, заработок в интернете не приносил баснословных денег.

После предполагаемого нападения у нее даже не было денег на адвоката. Ранее девушка стала известна на всю страну своим заявлением о нападении в парке Павлика Морозова. Алина утверждает, что неизвестный мужчина с ножом надругался над ней на улице, а затем увез в гостиницу в другом конце города.

- На вебкаме зарабатывают не такие миллионы как все думают. Как видите, на адвоката у меня не было денег. Тем не менее, я зарабатывала достаточно на жизнь, отправляла немного денег семье. Никакой нужны заниматься проституцией мне не было. Мне не приятно, что некоторые так думают. Я избирательна в плане мужчин и женщин, - написала Гаршина в Instagram.

Ожидается, что Следственный комитет завершит доследственную проверку в двадцатых числах ноября. На данный момент уголовное дело не возбуждено.

- C нетерпением жду результатов судмедэкспертизы. Повреждения остались не только у меня. Надеюсь, экспертиза засвидетельствовала гематомы и синяки на его члене, когда я была в парке и еще пыталась сопротивляться, - добавила студентка.

Также девушка считает, что нападавшим был раннее судимый мужчина.

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