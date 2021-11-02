Возбуждено два уголовных дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Азанка Тавдинского района двое мужчин изнасиловали умственно отсталую 14-летнюю девочку. Это выяснилось благодаря осмотру у врача, который констатировал 16-ю неделю беременности. Информацию передали в Следственный комитет. Как оказалось, 21 июня несовершеннолетняя была изнасилована ранее судимым за угон и избиение до смерти мужчиной. А через два часа над девочкой надругался другой житель поселка, который также в прошлом имел проблемы с законом из-за краж.

Возбуждено два уголовных дела по пункту «б» части 3 статьи 131 УК «Изнасилование». Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Официальные представители СК и полиции воздерживаются от комментариев.

- Из домов мужчин изъяли постельное белье и половой коврик. В первом случае на девочку напали в спальне, во втором – в бане. Оба дали признательные показания, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали троих жителей Челябинской области. Их обвиняют в изнасиловании трех школьниц. Кроме этого следователи выясняют обстоятельства запутанной истории вокруг студентки Алина Гаршиной, заявившей об изнасиловании в парке и гостинице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вебкам-модель, заявившую об изнасиловании, затравили в Instagram (подробнее)