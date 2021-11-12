Чтобы справиться с психологическими травмами, баскетболистка обратилась к психологу. Фото: Елена Беглова

Это сейчас 34-летняя красавица блондинка Елена Беглова мама очаровательной дочки, жена баскетболиста и сама звезда баскетбола. В 2015-м ее признали лучшей разыгрывающей страны, а сама она играла за сборную России в составе клуба УГМК, стала 4-кратной чемпионкой России и 3-кратной чемпионкой Евролиги. Но, чтобы добиться таких высот ей пришлось пройти тернистый путь. Ведь детство и юность Лена провела в страхе и слезах из-за пьющей матери, а кто был ее отцом, она не знает до сих пор....

В 2021 году Елена выпустила свою книгу «Елена Беглова. Моя игра». И, сегодня, 12 ноября она презентует ее своим читателям. Накануне мероприятия звезда баскетбольного клуба УГМК откровенно поделилась с «Комсомолкой» историей своей жизни.

Елена Беглова долгие годы не могла отпустить детские обиды Фото: Алексей БУЛАТОВ

«РАЗБИЛА ТАРЕЛКУ О ГОЛОВУ»

Мама Елены Наталья забеременела, когда ей было 16 лет. Поначалу она пыталась избавиться от ребенка народными средствами, но это не помогало. Тогда она призналась во всем матери и заикнулась об аборте.

- Бабушка запретила. Говорила: «Сделаешь аборт, детей больше не будет», - откровенно рассказывает Елена. – Бабуля понимала, что, если мама родит в таком юном возрасте, то все заботы о девочке лягут на ее плечи. Так и получилось. Мама была со мной лишь первые три месяца, а дальше у нее началась своя жизнь. Когда мне было три года, она вышла замуж. Своего отчима Андрея я называла папой. Иногда ездила к ним на каникулы или праздники, но всегда чувствовала себя там чужой.

С мамой Наташей и бабушкой Еленой Викторовной. Лене три месяца. Фото: Елена Беглова

Воспитанием Елены занималась бабушка. Жили они бедно. Елена Викторовна выкручивалась, как могла: работала на заводе грузчиком, брала подработки.

- Мы с бабушкой собирали бутылки, разносили газеты, клеили объявления. Брались за любую работу, чтобы был хотя бы какой-то дополнительный доход, - делится спортсменка. - Мама давала нам деньги редко. Например, когда мне нужно было купить обувь, а у бабули не было ни копейки. Тогда она звонила маме и говорила: «Наташ, ну имей совесть, дай хоть сколько-то». Мне было очень стыдно ходить в рваной обуви. Мне было лет 10-11. Я заклеивала свои сапоги, замазывала их гуталином, а потом шла в школу и думала о том, лишь бы все это не расклеилось по дороге.

В летнем лагере от детского садика. Лен 1,5 года. Фото: Елена Беглова

Елена Викторовна очень уставала и периодически давала слабину и срывалась на внучку. Кричала, а порой, раздавала оплеухи.

- Однажды в порыве гнева, она разбила о мою голову тарелку. Я просто попала ей под горячую руку, когда пришла на кухню попить воды, - продолжает Елена. - Уже спустя годы мы как-то с ней сидели в кафе, и я у нее спрашивала: «Бабуль, ты помнишь эту ситуацию?». А она мне отвечала, что просто сорвалась тогда. Как ребенку, мне тогда было очень обидно. Я ее не оправдываю. Но теперь понимаю, что она просто по-другому не могла.

В семье Лены было не принято выражать любовь и ласку. Елена Викторовна, как и большинство людей советского периода, не привыкла показывать свои эмоции и чувства.

- Бабушка выражала любовь и заботу через действия. Когда она кормила меня, стирала мою форму, я понимала, что она меня любит. Но подойти, обнять и поцеловать – это не про мою бабушку. Сейчас я сама подхожу к ней, обнимаю ее и говорю: «Я тебя люблю, я по тебе очень скучала».

3 декабря Елене Викторовне исполнится 70 лет. Фото: Елена Беглова

«ВМЕСТЕ С МАМОЙ ВЕРНУЛАСЬ И БОЛЬ»

Елена подрастала. С 3 класса начала ходить в спортивную секцию по баскетболу. А ее мама Наталья, тем временем, потихоньку спивалась. Девушке было 16 лет, когда отчим бросил ее мать, и та вернулась домой. Но с тех пор Елена как будто бы резко повзрослела. Ей приходилось выгонять пьяных маминых ухажеров, которые вваливались к ним в дом. Ухаживать за матерью, которая еле волочила ноги от пьянства и засыпала прямо в коридоре. Бабушка клала дочь в больницу, но та возвращалась и снова уходила в запой. И так на протяжении двух лет, пока мамы Елены не стало.

Трехлетняя Лена с мамой в детском саду. Фото: Елена Беглова

- Можно подумать, вот, мама вернулась – это то, чего я так хотела. Но, честно говоря, это были самые тяжелые два года моей жизни, два года нескончаемого ада и пролитых слез. И когда мама умерла, я, будто выдохнула, - признается Елена. – Мы словно перевернули страницу. Я перешла в новую главу своей жизни. Тогда у меня сразу появился контракт и первые деньги. Мы с бабушкой на них сделали ремонт. Два года мы жили как будто в ночи. А потом все наступил рассвет.

Сейчас Елена с улыбкой на лице вспоминает те немногие счастливые моменты, которые ей удавалось разделить с мамой.

- Когда мне было лет 15, и мама была трезвая, в такие моменты она была мне как старшая подруга. Помню, она помогала выбирать мне платье на выпускной. Мы ходили по магазинам, обсуждали парней, - смущенно рассказывает Елена. - Она никогда не называла меня «дочка», не целовала и не обнимала, но когда я получала от нее внимание, оно всегда было на вес золота.

Пройти через трудности Лене всегда помогали близкие люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТАК И НЕ УЗНАЛА, КТО НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ»

Своим папой баскетболистка долгое время называла отчима, но когда они с ее матерью развелись, Андрей исчез из ее жизни. Елена вспоминает, что когда она была совсем маленькая мама как-то раз водила ее в Макдональдс, а вместе с ними был мужчина по имени Алексей. Позже Наталья как бы невзначай сказала дочке: «Да, это твой отец».

- Алексей появился в моей жизни вновь, когда мне было 16 лет, тогда во мне проснулись детские обиды за то, что он оставил меня. Но потом мы по чуть-чуть наладили контакт. Когда у меня родилась Маша, мне показалось, что она его копия, - рассказывает Лена. - Мы должны были с ним встретиться, я хотела показать ему внучку, но не успела. Он умер. После этого я связалась с его сестрой. Мы сдали ДНК-тест, и я получила ответ, что он не мой отец. Тогда мой мир рухнул в очередной раз. Ведь я уже почти поверила, что нашла своего папу.

В 2021 году сборная УГМК завоевала 1 место на Евролике в Турции. Фото: Елена Беглова

«ВСТАВАЛА С КОЛЕН И ШЛА ДАЛЬШЕ»

Баскетболом Елена занималась с 3 класса. Тогда шел набор в спортивную секцию, и Беглову чудом взяли в команду. Спорт стал для нее отдушиной. На тренировках она могла спрятаться от ссор и всего происходящего в семье.

- Мой первый тренер Любовь Викторовна всегда помогала мне. В том числе и финансово, находила средства, чтобы я могла поехать на соревнования, - рассказывает Елена. - В команде мне тоже никто никогда не говорил, что я какая-то не такая. Когда у нас были выезды за границу, мы с девчонками ходили по местным магазинам. А там шоколадки, M&M… – у нас ведь этого ничего не было. Но и я себе их позволить не могла. А девочки меня спрашивали: «Лена, что тебе купить?». Они все понимали, и поддерживали меня.

Всегда поддерживал Елену и ее муж – бывший баскетболист Никита Степаненков. Он давал ей ту заботу, которую ей всегда так хотелось получить от родителей.

Елена с первым тренером Любовью Абаевой. Фото: Елена Беглова

- Моя история – это наглядный пример того, что, когда ты не веришь в себя и готов опустить руки, обязательно найдутся люди, которые тебя поддержат. Для меня таким человеком стали мои тренера, подруги и, конечно, мой муж, Никита как маяк, который все время освещает мне путь и говорит, что у меня все получится, - говорит Елена.

Но детские травмы все же дают о себе знать. Не смотря на стремительный взлет в спортивной карьере, Лена очень долго не могла избавиться от комплексов и страхов, которые поселились в ней с детства. Чтобы залечить раны, спортсменка обратилась к психологу.

- У психолога я постоянно сидела с салфетками. Я очень много плакала, - добавляет она. - И мы постепенно слой за слоем прорабатывали все моменты. Я злилась на своих родителей, благодарила их, и все это помогло мне отпустить ситуацию и идти дальше.

Последним этапом на пути отпустить прошлое стала книга. Желание написать свою биографию появилось у нее еще шесть лет назад. Но решиться на это девушка смогла только два года назад.

13-летняя Елена Беглова (под номером 5) на турнире в Дании. Фото: Елена Беглова

- Я поняла, что готова все рассказать. Хотя, честно признаюсь, боялась, реакции общества, - продолжает Елена. – Просто в какой-то момент пришло осознание, что моя история может помочь кому-то переосмыслить и свою жизнь. Эта книга должна стать поддержкой для тех людей, которые, возможно, запутались или обижены на своих родных и близких. Своим примером я хотела показать, что можно добиться всего, не зависимо от того, из какой ты семьи и что у тебя было в детстве. Главное точно знать, чего ты хочешь от жизни.

Свою книгу «Елена Беглова. Моя игра» спортсменка написала в соавторстве с Мариной Говзман. 12 ноября в библиотеке Белинского состоится ее презентация, во время которой читатели смогут задать свои вопросы и поделиться личными переживаниями.

Своей книгой Елена хочет вдохновить людей и помочь им справиться с жизненными трудностями

КСТАТИ

В августе 2021 года баскетболистка Елена Беглова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

- Сейчас я не знаю, буду ли в дальнейшем тренировать детей. Спортсмены всегда живут по четкому расписанию. Мне не хватало сил на что-то другое, кроме спорта. Все время забирал баскетбол, а свободные дни я проводила с семьей, - рассказывает Елена. - Сейчас я хочу попробовать себя в чем-то новом. Например, недавно муж подарил мне сертификат на занятия вокалом.