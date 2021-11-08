«На корпоративах зарабатываю от шести тысяч рублей за час»: как повар из Екатеринбурга стал травести-артистом

За час в образе Мари Лаво заказчики платят 6 000 рублей. Фото: предоставлено героем публикации.

Мари Лаво – сценический псевдоним 25-летнего Алексея Фадеева. Этот голубоглазый блондин в образе кокетливой, но немного стервозной барышни сводит с ума зрителей грациозной походкой на шпильках и «боевым» раскрасом. «Комсомолка» встретилась с Алексеем Фадеевым и узнала, как его угораздило переобуться в туфли, какой гонорар получает шоу-дива Мари Лаво и как он борется за внимание зрителей.

МЕНЯ ПОКОРИЛА КИРА БОГЕМА

Я родился в Асбесте. Своего отца, я не знал, меня воспитывала мама. Она у меня всю жизнь работала поваром. Поэтому я тоже решил выбрать для себя эту профессию. Готовить я всегда любил. После школы я пошел учиться в асбестовский политехникум, на повара. А когда мне исполнилось 17 лет, решил продолжить обучение в Екатеринбурге. Я понимал, что, если останусь в родном городе, у меня не будет никаких перспектив.

Первый раз Алексей выступил перед друзьями на квартирнике. Фото: предоставлено героем публикации

Я раньше никогда вживую не видел травести-артистов, знал о них только из интернета. А тут началось шоу, и на сцену вышла блистательная Кира Богема (известный в Екатеринбурге травести-артист Тимур Кидрачев – Прим. Ред.). Я смотрел на нее, как завороженный. Я даже не поверил друзьям, что это мужчина, а не женщина. Кира смотрелась на сцене очень органично. Меня забавляли ее шутки, подколы над коллегами… Я был в восторге! С этого момента, я открыл для себя мир травести.Жизнь в Екатеринбурге совсем другая. Здесь больше возможностей весело провести время, поэтому меня захлестнула ночная жизнь: клубы, тусовки. Признаюсь честно, для себя я давно понял, что я бисексуал. И в моей компании есть много людей с разной ориентацией, среди которых и натуралы, и бисексуалы, и геи. Как-то раз мы с ними попали на вечеринку в гей-клуб «Вавилон».

В 2016 мне было 20 лет, и в это же время я начал снимать квартиру у своего знакомого травести-артиста. У него было множество женской обуви, костюмов, грим. Он нигде не выступал, но любил устраивать квартирники для своих друзей. На одном из таких я выступил вместе с ним. Накрасился, нарядился. Это выглядело нелепо. Но друзья оценили, сказали: «Леш, а почему бы тебе не попробовать себя на сцене?»

На образы перед конкурсом Алексей тратит больше 30 000 рублей. Фото: предоставлено героем публикации.

Нельзя просто так взять и начать выступать в качестве травести-дивы в клубе. Сначала себя надо зарекомендовать на конкурсах, а уже потом думать о выступлениях. Но я загорелся желанием стать травести-артистом. В том же 2016 году я отправил заявку на участие в конкурсе «Мисс Травести Урала».

ВСТРЕЧАЙТЕ! МАРИ ЛАВО

Однажды я сидел, смотрел сериал «Американская история ужасов». И в нем, как раз появилась ведьма Мари Лаво. Я подумал, что это то, что мне нужно. Я решил использовать ее образ. Конкурс приближался, я готовил свою Марусю к дебюту. Мой персонаж Мари Лаво – кокетливая полнушка-веселушка. Она добрячка, но бывает стервозной, если хорошо не поела. Я репетировал свой номер, друг дал мне все для образа. У меня 41-размер ноги, поэтому обувь найти мне было несложно.

В день мероприятия «Мисс травести Урала» я пришел в клуб, накрасился, сижу, жду первой проходки. Меня ведущий спрашивает: «А как тебя представить-то?» А я растерялся, забыл и полез искать свое сценическое имя в соцсетях. Говорю: «Мари Лаво». Наступил черед, когда все артистки выходят на сцену. Выхожу и понимаю, что меня шатает. А вроде на каблуках стою устойчиво. Тут же ушел обратно в гримерку. Подхожу к зеркалу. Смотрю, а у меня кровь из носа пошла. Я очень сильно переволновался, да еще и мало спал перед конкурсом. Но, я все-таки собрался с силами и выступил. Естественно, никаких мест я тогда не занял. Да и вообще, я никогда не занимал 1 места на таких конкурсах. Но я к этому стремлюсь.

Конечно, когда я стал готовиться к первому конкурсу, то обо всем рассказал маме. Я знал, что она меня поддержит и был прав. Она одобрила, что я нашел дело, приносящее мне радость. Сейчас перед каждым выступлением, она спрашивает, как я готовлюсь, все ли собрал для образа.

Со своей невестой Алексей в отношениях пять лет. Фото: предоставлено героем публикации.

Забегая вперед, скажу, что есть у меня и невеста. Мы с ней вместе уже пять лет. Сашенька всегда помогает мне ставить номера, разбираться с костюмами и образами. Мы познакомились с ней в одном из ночных клубов. Так получилось, что я поступил как подлец, и отбил ее у другого парня. Он тоже был травести-артистом. Но он вел себя с ней грубо, как выпьет, начинает кидаться вещами, материться. Я просто вмешался как-то раз в их конфликт, потому что привык защищать девочек… Сейчас мы работаем с ней вместе в бистро. Она на кассе, а я на кухне. Если я в образе Мари, то могу ненароком поцеловать в щечку травести-артистку. Сашенька не ревнует. Но вне образа, я не проявляю любовь к другим людям.

ТРЕХЧАСОВЫЕ СБОРЫ

Чаще всего я выступаю в образе Мари Лаво, просто его видоизменяю париками, одеждой. Но у меня есть и другие облики. Например, в образе Хюррем Султан из сериала «Великолепный век», израильской певицы Нетто, которая победила на Евровидении, сейчас готовлю образ Верки Сердючки. В большинстве случаев, все мои костюмы покупаются, но иногда приходится шить их в ателье, если нужен какой-то определенный образ.

На образы перед конкурсом трачу больше 30 000 рублей. Чтобы эта сумма окупилась, приходиться много работать. Вообще в моем гардеробе очень много платьев. Некоторые из них не ношу, но и продавать не тороплюсь, жалко. У меня одних париков штук двадцать только. Туфель - пары три. Украшений самых разных - тьма. Все это очень дорого. Думаю, девушки меня поймут лучше, они ведь знают, сколько денег на одни колготки можно потратить.

Для образов у Алексея есть множество платьев и париков. Фото: предоставлено героем публикации.

Перед выходом на сцену нужно потратить не менее трех часов на макияж, коррекцию тела. Экипировка, у нас, как у пожарных. Для основы и коррекции фигуры надо бедра из синтепона прикрепить, надеть пять пар колготок, чтобы они держались лучше. Закрепить накладную грудь бинтами, корсет затянуть и обязательно боди поддерживающее. Только потом, уже надеваю платье. Зимой в таком наряде не замерзнешь.

О ДОХОДАХ

Меня приглашают на самые разные мероприятия: юбилеи, девичники, корпоративы. Зрителям нужно только фееричное шоу с песнями, танцами, представлением. Некоторые заказчики не понимают, почему я пою под фонограмму. Но слышат мужской голос и сразу все вопросы у них отпадают.

Свой первый заказ не забуду никогда. Мою анкету на сайте разместила Саша. Нам звонят, говорят, что будет мероприятие в квартире. Приезжаю, а там детский праздник. Сами понимаете, тут надо быть очень аккуратным, деликатным. Но я на тот момент ничего не придумал, кроме того, чтобы сказать детям, что я злая фея. Это был очень сложный опыт. Представьте, что перед детьми стоит тетя в ярком наряде, каблучищах, у нее агрессивный макияж. Мы с детьми стали играть, конкурсы с рисованием проводить. Дети были в восторге. Но я не думаю, что травести детям подходит.

Чаще всего Алексей выступает в образе Мари Лаво. Фото: предоставлено героем публикации.

Был случай, что меня пригласили выступать на девичнике. В президентском люксе. Конечно, там помимо молодой невесты были парни, ну да ладно. Я выступил, элегантно спускался босиком с винтовой лестницы отеля, потому что на каблуках просто бы убился. Невеста оценила.

Я точно не подсчитывал, но вообще на образе Мари Лаво за все время карьеры я заработал примерно порядка 800 000 тысяч рублей. С деньгами проблем у меня никогда не было. Я раньше работал в продажах. Затем клубные площадки покорял с 2018 до 2020 года. Дохода там я особого не получал. За шестичасовую смену платили от 1000 до 3000 рублей. На неделе таких у меня было по три.

На мероприятиях я получаю куда больше. Мне нравятся корпоративы и праздники. За час в образе Мари Лаво заказчики платят 6 000 рублей. Программу для мероприятия я каждый раз делаю индивидуальную. До конца этого года у меня забронировано девять событий. Это выступления Мари в новогодние праздники, корпоративы, Дни рождения.

Кроме того, я же работаю поваром. Тружусь сменами 3/3 по двенадцать часов. Получаю около сорока тысяч рублей. Мое любимое блюдо, которое я люблю готовить, это паста. Карбонара, болоньезе, курица – грибы, входят в число обожаемых. Коллеги знают, что я работаю травести-артистом. Им любопытно, как я делаю макияж, наряжаюсь. Просили меня показать накладные груди. Моя «пятерочка» внутри с синтепоном, и менеджер сказал, что она как настоящая. Цены в магазинах на такую грудь от 30 000 рублей. Все зависит от размера, качества и наполнения. Одна сотрудница заказала мое выступление себе на День рождения. В декабре как раз выступлю…

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