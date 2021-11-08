«Мы категорически против дистанта»: В Екатеринбурге родители школьников устроили протест возле мэрии

Инициативная группа составила обращение от имени родителей к мэру города Алексею Орлову, а также к начальнику департамента образования Константину Шевченко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 8 ноября у здания городской Администрации Екатеринбурга собрались родители школьников, а также представители общественной организации «РодНадзор». Они потребовали от городских властей отменить дистанционное обучение, на которое учащиеся 5-11 классов должны были перейти с нынешнего понедельника (Согласно приказу Министерства образования Свердловской области учащиеся 5-11 классов, а также студенты профессиональных образовательных организаций в период с 8 по 13 ноября 2021 года переводятся на дистанционный режим обучения.). По мнению родителей, на дистанционном обучении ухудшается не только качество знаний, но и самочувствие детей.

- Мы категорически против дистанта. Потому что это негативно влияет на психику людей. Замедляет процесс развития ребенка. Это уничтожения прав человека и ребенка в том числе. Мы писали огромное коллективное письмо, еще в начале всей этой пандемии. Писали во все инстанции. Нам даже не ответили. Мы категорически против. Это плохо для детей. Ребенок есть ребенок. Он просто выключает камеру. И учителя против этого всего, - возмущается женщина, представившаяся Оксаной.

По мнению родителей, на дистанционном обучении ухудшается не только качество знаний, но и самочувствие детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициативная группа составила обращение от имени родителей к мэру города Алексею Орлову, а также к начальнику департамента образования Константину Шевченко. Кстати, сам Константин Валерьевич вышел к гражданам и объяснил, зачем была нужна такая радикальная мера.

- Никто не говорит о том, что эти рекомендации нарушают какой-нибудь закон. Сейчас дистант объявлен на одну неделю. Для нас это тоже вызов, - успокаивал собравшихся Константин Шевченко. – Я просто предлагаю всем набраться терпения. Мне сложно говорить за всю Свердловскую область. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась. Вы должны понимать, что в Екатеринбурге 183 000 учащихся. 9-11-ый, 5-ый классы – там самый высокий рост заболеваемости.

Кстати, сам Константин Валерьевич вышел к гражданам и объяснил, зачем была нужна такая радикальная мера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители считают, что права их детей были ущемлены.

- Пожалуйста, не дискриминируйте наших детей. Частные школы все учатся. Они в прошлом году, ни дня не были на карантине. Чем отличаются дети в частных школах, от простых? – задает вопрос одна представительница «РодНадзора» Ольга.

Представители общественной организации сказали, что возьмут на контроль ситуацию с подачей заявлений об отмене дистанта от родителей. Они намерены отправить детей учиться очно. Также они призвали родителей фиксировать факты, когда их детей не пускают в школы.

- Фиксируйте на видео отказ в принятии вашего ребенка. И далее эти материалы будут обобщаться и отправляться в прокуратуру. Акт о недопуске, физически не имеют права препятствовать, - говорит общественница Ольга.

Родители считают, что права их детей были ущемлены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, некоторые родители отмечают, что дети на дистанционном обучении стали проводить у компьютера еще больше времени. Мама троих детей Светлана Вылегжанина признается, что контролировать их обучение ей сложно.

- У детей нет сосредоточенности на процессе обучения. Это преступление толкать детей носом в монитор. Дети стали зависимы от гаджетов. А получается, власти нас к этому толкают. Просто ужасно. Мой ребенок сам не может этому противостоять, и мы пришли их защитить. Школа прошлого была с мероприятиями. Образование это и взаимодействие с ребенком, и общение. Моему младшему ребенку приходят задания на виртуальные учебники. Мы выполняем только ту часть, которая традиционная, в бумажной форме, - рассказывает Светлана.

Некоторые родители отмечают, что дети на дистанционном обучении стали проводить у компьютера еще больше времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявления от неравнодушных родителей были приняты.

Кстати, Светлана Вылегжанина даже написала стихотворение против дистанционного обучения:

Дайте детям учиться! Руки прочь от детей! В их доверчивых лицах Столько ярких лучей!

Чем они виноваты? Просто взрослым большим Захотелось когда-то Всё сломать без души.

Захотелось им денег, И машин и домов, Не стряхнуть преступлений С золотых рукавов!

Значит, детям не надо Ни читать, ни писать? Только вялые взгляды В монитор направлять?

И учитель не нужен? ( Не наполнит карман) - Лишь компьютер бездушный, Да холодный экран?!

А живое общенье, Дружба, Совесть, Любовь? Пусть уходят в забвенье? Нет, нашли дураков!

Не рабы мы, не будем В эти игры играть! Осознают все люди - Нас унизить хотят.

Вашим планам не сбыться! Мы детей отстоим! Дети будут учиться! И страну возродим!