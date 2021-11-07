В общественные места продолжают пускать по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября в Свердловской области закончатся нерабочие дни, которые власти продлевать не стали. Об этом ранее, 6 ноября, рассказали в оперштабе.

- В Свердловской области на данном этапе решение о продлении нерабочих дней не принято, - прокомментировали в оперативном штабе. - Оперштаб продолжит мониторить, как введенные меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса.

Но вот ограничения, действующие в регионе в рамках борьбы с пандемий коронавируса, власти отменять не будут.

Так жителям Урала можно будет посетить торговые центры, рестораны, фитнес-клубы и другие общественные места только при наличии QR-кода или справки о первой вакцинации и документа, подтверждающего личность. Несовершеннолетним QR-код не требуется, но их не пустят в культурно-досуговые места без сопровождения родителей.

Школьники и учителя начальных классов выходят в школу по обычному учебному графику. Ученики средней и старшей школы переходят на дистанционное обучение, пока до 13 ноября.

Дошкольные учреждения также возобновят свою работу. Группы должны ходить на прогулку по отдельности, а игрушки требуется дезинфицировать ежедневно.

А вот университетам оставили право самим определять форму обучения. Так накануне ректор Уральского Государственного Медицинского Университета принял решение об уходе студентов на дистант.

- С 8 по 13 ноября согласно приказу ректора в УГМУ обучение будет проходить в дистанционной форме, - прокомментировали в пресс-службе УГМУ.

А вот в УРФУ заявили о возвращении к очным занятиям.

Напоминаем, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области остается высокой. По данным на 6 ноября, медики выявили еще 741 случай COVID-19 на Среднем Урале. Из этого количества - 207 приходится на Екатеринбург.