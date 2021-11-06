Продлят ли нерабочие дни в Свердловской области: отвечают в оперштабе

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 7 ноября, в Свердловской области, как и во всей стране, завершается период нерабочих дней. Их ввели, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Правда, каждый регион в зависимости от ситуации, может сам продлить их срок. В субботу, 6 ноября, в оперативном штабе рассказали о том, выйдет ли регион в понедельник, 8 ноября, на работу.

- В Свердловской области на данном этапе решение о продлении нерабочих дней не принято, - прокомментировали в оперативном штабе. - Оперштаб продолжит мониторить, как введенные меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора.

В Свердловской области нерабочие дни начались 30 октября. Добавим, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 741 жителя региона.