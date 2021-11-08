Почему «нерабочая неделя» не снизит заболеваемость коронавирусом на Урале: отвечает эксперт лабораторной диагностики

В воскресенье, 7 ноября, в Свердловской области было зафиксировано за сутки 737 новых случаев коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 ноября, жители Свердловской области вместе со всей страной вновь вышли на работу. "Нерабочие" дни, направленные на борьбу с распространением коронавируса, завершились. Между тем эффект от них на Среднем Урале пока не известен. Как предполагает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, в ближайшие недели, несмотря на принятые меры, заболеваемость в регионе будет оставаться высокой.

- У меня есть информация о том, что в праздничные дни, непосредственно с 4 ноября темпы вакцинации снижались, - рассказал Александр Соловьев в эфире радио "КП-Екатеринбург" (92,3FM). - Если оценивать критически эффективность мер у нас в области, то я их оцениваю, как низкоэффективные. У нас было предпринято недостаточно усилий для снижения количества случаев инфекций и для подавления распространения коронавируса. Срок действия более строгих решений очень короткий – неделя. И он не перекрывает несколько инкубационных периодов передачи.

При этом, по мнению эксперта, QR-кодами были ограничены не все, кто не поставил прививку, например дети.

- Не было практически никаких мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса в транспорте, - добавляет Александр Соловьев. - Большая часть мер была таким крупноячеистым ситом. На мой взгляд, кардинально это не поспособствует улучшению эпидемиологической ситуации и в ближайшие дни мы будем наблюдать, как уровень заболеваемости и заполненность коечного фонда остаются высокими, в том числе пациентами в средне-тяжелой и тяжелой степени тяжести.