Сдать одежду можно в магазины или секонд-хенды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старые вещи пылятся в шкафу или могут образовать большую кучу в кладовке, а выбросить их бывает жалко. В Екатеринбурге есть больше десятка пункта приемов, куда можно сдать ненужную одежду, игрушки или обувь, но не все знают про них. Публикуем список адресов, куда можно сдать ненужные вещи в Екатеринбурге и где за это платят.

МАГАЗИНЫ

Сеть магазинов одежды H&M

В магазинах H&M установлены контейнеры, куда можно сдать ненужную одежду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Здесь установлены специальные контейнеры, в которые можно скинуть ненужную чистую одежду и текстиль в любом состоянии. Сюда можно положить наволочки, простыни, пододеяльники, нижнее белье, носки. Здесь принимают и верхнюю одежду: кожаные куртки, шубы, пуховики, мех, шапки и перчатки.

На данный момент в магазине не принимают обувь, детские игрушки, одеяла, подушки, ковры и чемоданы. Сотрудники H&M не рекомендуют класть в контейнеры кружевное нижнее белье, капроновые колготки, рваную одежду либо с пятнами.

За единоразовую передачу старых вещей, на кассе можно получить 10 % скидку на одну вещь на выбор покупателя. Он может получить не более двух таких скидок в течение месяца, которые нельзя суммировать. Сдать же может неограниченное количество вещей.

Адрес: ТРЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87. ТЦ «Гринвич», ул. 8 марта, 46. ТРК «Глобус», ул. Щербакова, 4

Магазин электронной техники «Эльдорадо»

В "Эльдорадо" принимают старую технику - смартфоны, наушники, утюги, телевизоры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сюда принимают исключительно старую или неработающую электронную технику – смартфоны, наушники, утюги, телевизоры, холодильники, и другие, в обмен на скидку на новую технику.

Сдать технику и получить скидку можно на сайте «Эльдорадо». Для этого нужно выбрать технику с отметкой «Утилизация» и добавить его в корзину. Затем нужно поставить галочку «Получить скидку», выбрать категорию сдаваемой техники и оформить заказ. В магазине установлены специальные коробы, куда можно положить технику.

Акция обычно проходит 2 раза в год. О времени ее проведения можно узнать на официальном сайте «Эльдорадо».

Адрес: ТЦ «Гринвич», ул. 8 марта, 46. ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5. ТЦ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В благотворительные организации можно сдать чистую и опрятную одежду Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр Гуманитарной помощи

В центр Гуманитарной помощи можно принести чистую одежду, обувь, предметы гигиены, средства по уходу. Вещи будут отобраны добровольцами, и часть из них будет передана нуждающимся, часть – предприятиям-партнерам, которые займутся утилизацией вещей.

Не принимаются – экстравагантные вещи, например, обувь на шпильках или мини-юбки, дырявые и заношенные вещи, техника, обувь, старые носки и посуда в плохом состоянии.

Одежду можно сдать как в самом центре по будним дням с 10:00 до 18:00, так и в контейнерах. Они находятся по адресам: Собор Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова, 65. Храм Преображения Господня на ул. Походная, 2. Полный список мест, где расположены контейнеры можно увидеть здесь (https://www.ural.kp.ru/online/news/4127197/ ).

Адрес: ул. Юлиуса Фучика, 3.

Телефон: +7 (343) 317-12-23

Благотворительный магазин «Аистёнок»

В благотворительный магазин принимаются одежда для детей и взрослых, обувь в хорошем состоянии, детские игрушки, кроватки, коляски, постельное белье и посуда. Требуются и канцелярские товары – тетради, ручки, карандаши, пластилин, цветная бумага и любые другие, которые могут пригодиться детям для занятий в школе.

Здесь не принимают рваные, грязные вещи с пятнами, нижнее белье, колготки, и старую одежду, давно вышедшую из моды, все то, что непригодно для ношения и использования семьями.

Привезти упакованные вещи можно на Социальный склад магазина по будням с 10:00 до 20:00. Перед этим необходимо позвонить по телефону +7 (343) 371-02-53.

Адрес: ул. Московская, 25А

Основное правило приема одежды в благотворительные организации - одежда должна быть постирана и выглядеть опрятно, чтобы ее можно было носить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Добрая лавка»

Волонтеры проекта «Добрая лавка» принимают одежду для людей разных возрастов всех сезонов, обувь. Нужны и бытовые принадлежности - мыло, зонты, спицы, посуда, книги, диски. Здесь принимают мелкую бытовую технику, коляски, детские кроватки и столики для кормления детей.

Здесь правила приема вещей такие же, как и у остальных организаций – одежда должна быть постирана и выглядеть опрятно, чтобы ее можно было носить. Поэтому сюда не примут грязные, рваные вещи, одежду без пуговиц или с нерабочим замком и стоптанную обувь.

Вещи можно принести в субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00.

Адрес: ул. Халтурина, 37, Верх-Исетский птичий рынок, Тел.: +7(953) 054-65-39

КОМИСИОННЫЕ МАГАЗИНЫ

Получить деньги за одежду можно в секонд-хендах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Momchecked

Здесь можно сдать одежду и бытовые вещи и получить за это деньги при условии, они выглядят приглядно, чтобы их можно было продать. Ценник назначается сотрудником комиссионного магазина. Если одежда не пройдет по стандартам магазина, сотрудники вернут ее обратно либо же могут предложить передать в социальные службы.

Сюда принимают детскую и женскую одежду и обувь, вещи для беременных, детские игрушки, книги, аксессуары, брендовую и люксовую одежду, товары для дома – посуда, картины, элементы декора и новые вещи с биркой.

Сотрудники не примут одежду недорогих брендов – Gloria jeans, Kari, Zolla, ТВОЕ и другие, за исключением новой одежды с этикетками. Не принимают изношенные, сломанные вещи, мужскую одежду и обувь, коляски, детские кроватки, шубы, золото, самодельные товары и некоторые книги на усмотрение сотрудников магазина.

Адрес: ул. Героев России, 2, ТЦ «Свердловск», 3 этаж, офис №15 (с эскалатора налево в галерею, рядом с контактным зоопарком). Телефон в Екатеринбурге: +7 (912) 607-64-90

Часы работы: Вторник, пятница с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 18:00 без перерыва. Воскресенье с 10:00 до 16:00, без перерыва. Выходные дни: понедельник, среда, четверг

«Victory – первый меховой комиссионный»

Меховые изделия можно сдать в специализированный секонд-хенд, в котором принимают шубы, шапки, дубленки и другую верхнюю одежду Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В магазин можно сдать только меховые и кожаные изделия. Сюда можно принести шубы из норки, дубленки, жилеты, шапки, плащи, куртки и сумки. Верхняя одежда принимается после осмотра сотрудником магазина, цена назначается покупателем. Деньги выдают после продажи товара.

В комиссионный магазин не принимают изношенные вещи. Магазин может отказать, если вещь не соответствует стандартам.

Адрес: ул. Амундсена, 65, ТЦ «КИТ», 1 этаж, 124 павильон (возле Кари и банкоматов)

Телефон: +7 (902) 023-97-70

Часы работы: С понедельника по воскресенье с 10:00-19:00

«Шурум-бурум»

Здесь принимают женскую и мужскую одежду, обувь. В секонд-хенд можно принести книги, посуду, игрушки, мелкие бытовые товары, а также постельное белье и полотенца. Здесь принимают и старые вещи, из которых дизайнеры делают новые. Часть вещей пойдет на продажу, другая часть – в приюты и нуждающимся.

Можно заказать вывоз вещей, не выходя из дома, при условии, что будет от трех больших сумок вещей. Ожидание на вывоз может занять чуть около месяца, поэтому если нужно срочно продать вещи, можно прийти в магазин. За это в магазине предоставляется скидка 15% при покупке от 100 рублей либо скидку в 50 рублей.

Здесь не принимаются крупная бытовая мебель, вещи, сумки и обувь, которые пригодны только на утилизацию.

Адрес: ул. Володарского, 2

Телефон: +7 (904) 174-51-66

Часы работы: Среда и пятница с 13:00 до 20:00. Вторник, четверг, суббота и воскресенье с 13:00 до 17:00 Понедельник - выходной