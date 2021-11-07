Якутского «шамана» Александра Габышева задержали в Екатеринбурге

В полиции обещали прокомментировать ситуацию позже. Фото: News.Ykt.Ru

В Екатеринбурге задержали и отправили в психиатрическую больницу объявившего себя шаманом Александра Габышева. Мужчина отправился пешком в Москву, чтобы, по его словам, изгонять демона.

Источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах подтвердил эту информацию.

- Да, он задержан, сейчас он находится в психиатрической клинике, - рассказал «КП»- Екатеринбург информированный источник.

В ГУ МВД России по Свердловской области информацию опровергать не стали, однако от комментариев на данный момент воздержались.

Напомним, что Якутский «шаман» ранее уже попадал в психиатрическую больницу. 50-летний «кудесник» - в прошлом сварщик, водопроводчик и плотник – больше двух лет жил отшельником в лесу. И там, по-видимому, выносил решение: надо идти в Москву изгонять демона. Сказано сделано: отправившись в столицу в марте 2019 года, Габышев отмахал пешком 2,5 тысячи километров. 19 сентября его остановили на границе Бурятии и Иркутской области, а затем вернули в Якутск.

После этого Александр Габышев попал под уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы был признан невменяемым, опасным для окружающих. И – как следствие – помещен в психиатрическую больницу Якутска. 22 июля 2020 года после проведенной 21 июля экспертизы он выписан из диспансера.

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