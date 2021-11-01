«Четыре гостя за весь день»: после введения QR-кодов в ресторанах Екатеринбурга упала посещаемость

Теперь, чтобы пообедать в общепите, нужно иметь при себе паспорт и QR-код. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пошли третьи сутки, как в Свердловской области перестали пускать в общественные места без QR-кодов. Его, вместе с паспортом, теперь надо предъявлять при входе в кинотеатр, в торговые центры и в заведения общепита (полный список). Эти меры должны помочь справиться с ростом заболеваемости коронавирусом. «Комсомолка» узнала, как минувшие выходные прошли в заведениях общепита.

Лейла Джатдоева, основатель ресторанов Mio и Metis:

- Падение посещаемости составило 85% и это просто жуть. В воскресенье у меня было четыре гостя за весь день. Что будет дальше, я не знаю. QR-коды при входе в торговый центр, где мы работаем, проверяют достаточно серьезно. Весь торговый центр стоит пустой. Такого в моей жизни не было вообще никогда. Мы впервые проходим через то, что у нас четыре гостя за целый день. В данном случае лучше бы нас закрыли – дали локдаун, чтобы мы хоть какие-то послабления получили. Введение этих ограничений никак, я думаю, не отразятся на наших финансовых ответственностях и нагрузках. И это очень печально. У нас 15 человек работает в ресторане. И я сейчас должна изыскивать возможности, каким образом содержать 15 семей, потому что за эти два дня мы ушли в жесточайший минус.

Мария Курочкина, руководитель банкетной службы ресторанного комплекса «Космос»:

- В нашей кулинарии на Дзержинского в эти выходные упала посещаемость. Я приезжала в субботу туда. Она большая и обычно там все столы в этот день заняты, так как люди с детьми в субботу гуляют. Но в этот раз я увидела только десять человек. На просьбу показать QR-код кто-то реагировал нормально. Кто-то, у кого не было ничего, даже агрессивно.

Во многих заведениях в выходные упала посещаемость. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Халяпин, директор ресторана «Мама Чоли»:

- Посещаемость упала ощутимо, примерно на 40%. В воскресенье было тоскливо. Но, думаю, люди адаптируются. Те, кто приходил, в основном были готовы предъявить QR-код. И был лишь небольшой процент, кто воспринимал это негативно. Были небольшие коллизии с теми, кто поставил только первый компонент вакцины и еще не получил QR-код. Люди показывают справку из поликлиники, кто-то приносит распечатку с сайта Госуслуг. Если QR-код просто отсканировал и все ясно, то тут надо вникать, что написано. К понедельнику многие уже привыкли, приходят на бизнес-ланч, сразу показывают паспорт и QR-код. И мы лучше будем пускать по QR-коду, чем совсем не пускать. Помню, когда в локдаун совсем пришлось закрыться, мне было некомфортно.

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