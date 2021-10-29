Во время нерабочей недели в Свердловской области усилится контроль за безмасочниками

В Екатеринбурге контрольные группы проводят проверки в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021 года начнется нерабочая неделя. С этого же дня вступят в силу ограничения, связанные с ужесточением антиковидных мер. Так, в большинство мест перестанут пускать без QR-кода: это кинотеатры, торговые центры, заведения общепита (полный список смотрите здесь). Кроме того, увеличится количество контрольных групп, которые проверяют, как соблюдается указ губернатора о противоковидных мерах.

Совместные рейды будут проводить Министерство общественной безопасности вместе с Росгвардией. Такие рейды проводятся и сейчас, но в основном только силами сотрудников министерства. Накануне «нерабочей» недели «Комсомолка» отправилась вместе с ними на один из таких, чтобы посмотреть, соблюдают ли люди масочный режим.

-«Рейдом» это называть не совсем правильно, - уточняют в Министерстве общественной безопасности. – Корректнее говорить «контрольное мероприятия». Задача не наказать, а убедить надеть маску.

Участники контрольных групп отмечают, что маски есть почти у всех. Но не все надевают их, заходя в общественное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое мероприятие проводится несколько раз в день по разным адресам, согласно графику. Он не раскрывается, чтобы в очередном торговом центре не готовились заранее. На календаре 29 октября, на часах 13.10. Местом контрольного мероприятия стал Алатырь на Малышева, 5.

В контрольную группу, которая проверяет, как посетители центра носят маски, входит три человека. Никаких отличительных знаков у них нет. Выглядят как рядовые посетители. Но в какой-то момент они замечают двух девушек, идущих по коридору торгового центра без масок, и тогда они вынимают удостоверение.

Сотрудники Министерства общественной безопасности отмечают, что цель таких проверок - не наказать, а убедить соблюдать масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Маски наденьте, пожалуйста, - говорит один из членов контрольной группы.

Девушки, переглянувшись, лезут в карманы. Молча надевают маски. Члены контрольной группы объясняют, что это очень частая картина. Маски сейчас почти у всех есть с собой. И около 80% людей действительно носят их, соблюдают масочный режим. Остальные держат в кармане, пока кто-нибудь не потребует надеть. Точно также при первой же просьбе контрольной группы маски достают из сумок и надевают две женщины, разговаривавшие, сидя на скамейке.

- Я вообще всегда маски ношу, - объясняет одна из них. - Просто сейчас с подругой разговаривали, я ее сняла. А вообще я и прививку поставила, и переболела недавно.

Сотрудники контрольных групп внешне ничем не отличаются от простых посетителей торгового центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетителей в середине дня немного. Проверка масочного режима не уходит от внимания некоторых из них. Мужчина без маски, спускавшийся на эскалаторе с третьего этажа, заметив контрольную группу, поворачивается спиной, быстро надевает маску и спускается уже в ней.

Впрочем, находятся и принципиальные. Один молодой человек, услышав требование надеть маску, просто ускорил шаг. В другой раз мужчина, стоявший в очереди к банкомату, выругался и пошел к выходу из торгового центра.

- Вообще маски у нас сейчас в основном все посетители надевают, - рассказывает охранник. – Нет уже такого, что без них ходят. Если нет ее, спрашивают, где приобрести. У нас есть автомат и аптеки. А завтра уже по QR-коду будет вход. Без него войти будет нельзя.

Многие при первой же просьбе членов контрольной группы сразу достают маски и надевают их. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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